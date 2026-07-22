शिवसेना यूबीटी के सांसदों के शिवसेना में विलय को मंजूरी देने वाले लोकसभा स्पीकर के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मना कर दिया है. कोर्ट ने मामले में स्पीकर ऑफिस और विलय करने वाले 6 सांसदों को नोटिस जारी किया है. 2 सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी,

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कोर्ट में जिरह की. उन्होंने कहा, "हमारा और दूसरे दल का कानूनी विवाद पहले से लंबित है. हमारे टिकट पर जीते यह सांसद एकतरफा विलय का फैसला नहीं ले सकते थे. स्पीकर ने भी इस विलय को मान्यता दे दी है. यह संसद के मौजूदा सत्र को प्रभावित करने के लिए लिया गया फैसला है."

कामत ने संविधान के 10वें अनुच्छेद का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह का विलय असंवैधानिक है. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की तरफ से कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ बाकी नीरज किशन कौल ने कहा कि वह एक-एक बात का जवाब देंगे. स्पीकर का फैसला पूरी तरह सही है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि वह इस मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर रहे हैं. 2 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी. कामत ने संसद सत्र शुरू हो जाने का हवाला देते हुए कोर्ट से स्पीकर फैसले पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह दूसरे पक्ष का जवाब देखने के बाद ही कोई आदेश देगा.

ध्यान रहे कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं. विलय करने वाले 6 सांसद हैं- संजय देशमुख (यवतमाल), संजय जाधव (परभणी), संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर पूर्व), नागेश पाटिल-अष्टिकार (हिंगोली), ओमप्रकाश राजेनिंबालकर (धाराशिव) और भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी)। इस विलय को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मान्यता दे चुके हैं. विलय के बाद शिवसेना (शिंदे) के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है, जबकि शिवसेना (UBT) के पास अब सिर्फ 3 सांसद रह गए हैं.

पहले से लंबित है विवाद

2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की सत्ता गंवानी पड़ी थी. 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने शिवसेना पर एकनाथ शिंदे के दावे को सही पाया था. आयोग ने शिवसेना का मूल चुनाव चिन्ह 'तीर-धनुष' शिंदे गुट को आवंटित कर दिया था. उद्धव खेमा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तब से मामला लंबित है.

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