कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद चलो मार्च के दौरान सोमवार (20 जुलाई) को हिंसा देखने को मिली. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया गया, जिनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन सबके बावजूद सीजेपी का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है. लाठीचार्ज और छात्रों संग अभद्रता को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है.

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने बुधवार (22 जुलाई) को कहा कि जब हमारे बच्चे और छात्र सड़कों पर लड़ते हैं तो हम उनके प्रतिनिधि होते हैं. अगर हम उनके लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा?

केंद्र सरकार को घेरते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम लड़ते रहेंगे. हम हर जगह लड़ेंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना ही होगा. उन्होंने कहा कि यह चोरों की सरकार है. वे मंदिर का पैसा भी चुरा लेते हैं. उन्होंने देश को बेच दिया है. वे प्रश्न-पत्र लीक करते हैं और उसके लिए भी पैसे लेते हैं. यह डकैतों की सरकार है.

कल्याण बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

इन सबके अलावा कल्याण बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला भी किया. टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मोदी जी का लड़का नहीं है. पोता नहीं है वो क्या दुःख समझेंगे. ममता के करीबी नेता ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं. साथ ही ये भी कहा कि जो पार्टी बच्चों के साथ हैं, हम उनके साथ हैं. कोई पार्टी देख कर साथ नहीं है.

सोनम वागंचुक से मिले केंद्रीय मंत्री

इन सबके बीच मशहूर शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वागंचुक, जो अभी भी भूख हड़ताल पर हैं उनसे बीती रात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने मुलाकात की. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है.

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