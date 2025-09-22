सिंगर जुबिन गर्ग का असम में क्यों होगा दोबारा पोस्टमार्टम? सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने बताई वजह

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार (22 सितंबर, 2025) को गायक जुबिन गर्ग के मामले में बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गायक जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर का दूसरा पोस्टमार्टम कल मंगलवार (23 सितंबर, 2025) की सुबह गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किया जाएगा.

इससे पहले जुबिन का पहला पोस्टमार्टम सिंगापुर में किया गया था, जहां शुक्रवार (19 सितंबर, 2025) को डूबने से उनकी मौत हो गई थी. असम सरकार ने कहा है कि जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार मंगलवार (23 सितंबर, 2025) को पूरे राजकीय सम्मान के साथ गुवाहाटी के बाहरी इलाके में किया जाएगा.

गुवाहाटी में बोले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि दूसरे पोस्टमार्टम के बाद सुबह 9:30 बजे गर्ग के पार्थिव शरीर को श्मशान घाट के लिए ले जाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह (दूसरा पोस्टमार्टम) जनता की मांग नहीं बल्कि कुछ अराजक तत्वों की मांग है और हमने उनकी (गर्ग की) पत्नी की सहमति से इसे करने का फैसला किया है.’

उन्होंने कहा, ‘हम जुबिन को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया. वह निजी तौर पर इस पक्ष में नहीं हैं कि उनके (गर्ग के) पार्थिव शरीर को दोबारा से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया से गुजरना पड़े, लेकिन जब कोई वर्ग, भले ही वह अल्पमत में ही क्यों न हो, इसकी मांग करता है तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा मायने नहीं रखती. यह लोकतंत्र है.’

मुझे नहीं लगता कि एक और पोस्टमार्टम की जरूरत थी- हिमंत

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सिंगापुर के चिकित्सकों की ओर से पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे नहीं लगता कि एक और पोस्टमॉर्टम की जरूरत थी, क्योंकि उनके पास तकनीकी विशेषज्ञता ज्यादा है. लेकिन किसी भी वर्ग को जुबिन को लेकर किसी भी तरह की राजनीति करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और एम्स के चिकित्सकों की एक टीम पोस्टमॉर्टम करेगी.’

उन्होंने कहा, ‘(पोस्टमार्टम में) सुबह लगभग दो घंटे लगेंगे इसलिए उनकी (गर्ग की) अंतिम यात्रा पहले निर्धारित समय सुबह 7.30 बजे के बजाय सुबह 9.30 बजे शुरू होगी.’

