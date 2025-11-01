'गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट', हिमंत बिस्वा सरमा का चौंकाने वाला दावा, कहा- साबित करूंगा आरोप
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि गौरव गोगोई एक पाकिस्तानी एजेंट हैं. अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करें. मेरे पास सबूत है कि वो 100 प्रतिशत पाकिस्तानी एजेंट हैं.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर तीखा हमला बोला है. सरमा ने इस बार उन्हें कथित तौर पर भारत में विदेशी शक्तियों द्वारा स्थापित पाकिस्तानी एजेंट करार दिया है.
असम के सीएम यहीं नहीं रुके. उन्होंने गोगोई को पाकिस्तानी एजेंट कहने के बाद उन्होंने कहा कि अगर उनमें दम है तो वो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करें. सीएम सरमा ने आगे कहा कि वो जुबीन गर्ग को न्याय मिलने के बाद अपने आरोपों को साबित करेंगे. बता दें कि लोकप्रिय असमिया गायक रहे गर्ग की मौत के मामले की अभी जांच चल रही है.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि गौरव गोगोई एक पाकिस्तानी एजेंट हैं और वह शुद्ध पाकिस्तानी एजेंट हैं. अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करें. मेरे पास सबूत है कि वो 100 प्रतिशत पाकिस्तानी एजेंट हैं. उन्हें हमारे देश में विदेशी ताकतों ने प्लांट किया है. वह एक प्लांटेड व्यक्ति हैं. उन्होंने आगे कहा कि मैं यह तथ्यों के साथ कह रहा हूं. एक मुख्यमंत्री होने के नाते मैं कह रहा हूं कि वह शुद्ध पाकिस्तानी एजेंट हैं.
गोगोई की पत्नी को लेकर लगाए थे गंभीर आरोप
बता दें कि असम सीएम की ये टिप्पणी बीजेपी सरकार और कांग्रेस के बीच जारी राजनीतिक विवाद का हिस्सा है. मुख्यमंत्री के आरोप गोगोई की पत्नी, ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ कोलबर्न के विदेशी संबंधों के दावों पर केंद्रित हैं. हिमंत सरमा के अनुसार, कोलबर्न के कथित तौर पर पाकिस्तानी व्यक्तियों और संगठनों के साथ संबंध हैं.
ये आरोप सरमा द्वारा असम मंत्रिमंडल को सौंपी गई विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट से निकले हैं, हालांकि इसकी संवेदनशील प्रकृति के कारण रिपोर्ट का कोई विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है.
संसद में कलियाबोर का प्रतिनिधित्व करने वाले और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने इन आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है. कांग्रेस नेताओं ने भी इन टिप्पणियों की निंदा की है और इन्हें राज्य में शासन के गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास बताया है.
