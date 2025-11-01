हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाखरगे के RSS पर प्रतिबंध की मांग से सियासी बवाल! BJP का पलटवार, कहा- सत्ता और तुष्टिकरण की राजनीति...

खरगे के RSS पर प्रतिबंध की मांग से सियासी बवाल! BJP का पलटवार, कहा- सत्ता और तुष्टिकरण की राजनीति...

RSS पर प्रतिबंध की वकालत करने वाले खरगे के बयान से सियासी तूफान मचा गया है. भाजपा ने इसे लोकतंत्र विरोधी बताया और कांग्रेस पर झूठ, तुष्टिकरण और ध्यान भटकाने की राजनीति का आरोप लगाया है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 01 Nov 2025 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करने वाले बयान से सियासी बवाल मच गया है. बीजेपी ने इस बयान को लोकतंत्र विरोधी करार दिया है और कांग्रेस पर झूठ और तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया है.

दरअसल, खरगे ने एक्स पर लिखा था, “हाल ही में NCERT की तीन किताबों से गांधी जी, गोडसे, RSS और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े विषय हटा दिए गए हैं. मोदी सरकार हमेशा झूठ को सच बनाने की कोशिश में लगी रहती है, जिससे उनकी मंशा साफ झलकती है.” खरगे के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

धर्मेंद्र प्रधान ने किया पलटवार

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “आपातकाल से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की दमनकारी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है. मल्लिकार्जुन खरगे का RSS पर प्रतिबंध लगाने का बयान लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का उदाहरण है.” उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस हमेशा सरदार पटेल की विरासत को नजरअंदाज करती रही है और अब उनके नाम का इस्तेमाल कर RSS जैसे राष्ट्रसेवी संगठन पर झूठ फैलाया जा रहा है. जिन लोगों ने पहले सत्ता बचाने के लिए संघ पर प्रतिबंध लगाया था, वही अब फिर वही मानसिकता दिखा रहे हैं.”

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी, तब उसने PFI जैसे कट्टरपंथी संगठनों को बढ़ावा दिया, जबकि RSS ने देश की एकता और अखंडता के लिए लगातार काम किया है.

बीजेपी प्रवक्ता CR केसवन का बयान

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR Kesavan ने कहा कि खरगे का बयान कांग्रेस की हताशा और ध्यान भटकाने की रणनीति का हिस्सा है. उन्होंने कहा, “बिहार और देशभर में राहुल गांधी द्वारा छठ पूजा का मजाक उड़ाने पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है. उसी गुस्से से ध्यान हटाने के लिए खरगे जी ने RSS पर बेतुका बयान दिया है.”

केसवन ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने जब सरदार पटेल की विरासत पर कांग्रेस की साजिशों को उजागर किया तो पार्टी बौखला गई. पूरा देश जानता है कि सरदार पटेल ने RSS को राष्ट्रवादी संगठन कहा था. राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उन्होंने पटेल द्वारा नेहरू को लिखे उस पत्र पर क्या कहना है, जिसमें नेशनल हेराल्ड केस का ज़िक्र था.”

कई बार हुई RSS को बैन करने की कोशिश- नरेश बंसल

राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा, “RSS को कई बार बैन करने की कोशिश की गई, लेकिन संघ हर बार और मज़बूत होकर उभरा. RSS राष्ट्रवादी युवाओं को तैयार करता है, जो देश की सेवा में समर्पित हैं.” उन्होंने कहा, “नेहरू जी ने कहा था कि देश में भगवा नहीं होगा, लेकिन आज पूरा भारत भगवा में रंगा है. खरगे जैसे बयान देने वाले नेता सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं.”

'किसी भी जबरदस्ती से फ्री रहना चाहिए', दक्षिणी चीन सागर में चाइना की दादागीरी पर भारत की दो टूक

Published at : 01 Nov 2025 11:47 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan BJP Congress Rss MALLIKARJUN KHARGE
