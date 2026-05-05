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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAssam Election Result: हिमंत बिस्वा सरमा ने वोटिंग खत्म होने पर की थी भविष्यवाणी, हो गई सच, जानें सफेद कागज पर क्या लिखा था?

Assam Election Result: हिमंत बिस्वा सरमा ने वोटिंग खत्म होने पर की थी भविष्यवाणी, हो गई सच, जानें सफेद कागज पर क्या लिखा था?

Assam Election Result: असम विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल करने के बाद हिमंत विश्व शर्मा ने एक्स पर सीटों के अनुमानों पर आधारित एक तस्वीर शेयर की है, जो काफी चर्चा में है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 May 2026 01:52 PM (IST)
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक तस्वीर साझा की है, जो अब काफी चर्चा में है. इस तस्वीर में एक कागज पर विधानसभा चुनाव के संभावित नतीजों से जुड़े कुछ आंकड़े लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि 9 अप्रैल को जब असम में मतदान खत्म हुआ, तब उन्होंने हमेशा की तरह एक कागज पर अपने अनुमान लिखे थे. उन्होंने बताया कि एक महीने बाद जब असली नतीजे सामने आए, तो उनकी उम्मीद से भी बेहतर परिणाम मिले.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी को लोगों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है और पिछले प्रदर्शन से भी एक सीट ज्यादा हासिल हुई है. उन्होंने इसके लिए जनता का आभार जताया और इस जीत को लोगों के विश्वास का परिणाम बताया. इस पोस्ट के जरिए हिमंत बिस्वा सरमा ने यह दिखाने की कोशिश की कि उन्हें अपने चुनावी प्रदर्शन को लेकर पहले से ही भरोसा था और अब नतीजों ने उस भरोसे को सही साबित कर दिया है.

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भाजपा ने कितनी सीटों पर हासिल की जीत

असम में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के बाद लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने वाली है. राजग ने सोमवार को 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों पर जीत दर्ज की. भाजपा ने 82 सीट पर जीत हासिल की जबकि उसके सहयोगी दलों बोडो पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) और असम गण परिषद (एजीपी) को 10-10 सीट पर जीत मिली है. राज्य में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है. इससे पहले 2021 और 2016 के चुनावों में उसने 60-60 सीटें जीती थीं.
 
कांग्रेस उम्मीदवार बिदिशा नियोग को हिमंत ने हराया

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार बिदिशा नियोग को 89,434 मतों से हराकर लगातार छठी बार जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की. विपक्षी खेमे में कांग्रेस ने 19 सीट जीतीं, जबकि बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले एआईयूडीएफ और अखिल गोगोई के नेतृत्व वाले रायजोर दल ने दो-दो सीट हासिल कीं. तृणमूल कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हुई. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट में मौजूदा भाजपा विधायक हितेंद्रनाथ गोस्वामी से 23,181 मतों के अंतर से हार गए. भाजपा के चुनाव जीतने वाले प्रमुख नेताओं में मंत्री अजंता नियोग (गोलाघाट), रानोज पेगु (धेमाजी), पीजूष हजारिका (जागीरोड), कौशिक राय (लखीपुर), प्रशांत फूकन (डिब्रूगढ़), कृष्णेंदु पॉल (पाथरकांडी) और बिमल बोरा (तिंगखोंग) शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें: Election Results 2026 Live: बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, कौन होगा राज्य का अगला CM, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

Published at : 05 May 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Assam Assembly Election Assam Election 2026 Assam Assembly Election 2026
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