हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण, डिजाइन में दिख रही स्थानीय पहचान की झलक, जानें कहां तक पहुंचा काम

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण, डिजाइन में दिख रही स्थानीय पहचान की झलक, जानें कहां तक पहुंचा काम

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार को मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना का परीक्षण किया. उन्होंने बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन निर्माण और ट्रैक बिछाने के कामों की समीक्षा की.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 13 Oct 2025 11:40 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना के तहत बन रहे निर्माणाधीन बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निरीक्षण किया. रेल मंत्री ने स्टेशन निर्माण और ट्रैक बिछाने के कामों की समीक्षा की.

गुजरात का बिलिमोरा, जो आम के बागानों के लिए मशहूर है, इसलिए स्थानीय पहचान की थीम पर बिलीमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का फसाड इसी थीम पर आधारित है. डिजाइन में प्राकृतिक रोशनी, वेंटिलेशन, और एंटी-वाइब्रेशन तकनीक का खास ख्याल रखा गया है.

स्टेशन की क्या है खासियत?

बिलीमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्मित क्षेत्रफल तकरीबन 38,394 वर्ग मीटर है. इस स्टेशन में कुल दो स्तर हैं, जहां पर ग्राउंड लेवल पर पार्किंग, लाउंज, शौचालय, टिकटिंग की सुविधा है, जबकि प्लेटफॉर्म लेवल पर 2 प्लेटफॉर्म, 4 ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई 425 मीटर है. 

यात्रियों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं की बात करें तो यहां लिफ्ट, एस्केलेटर, रिटेल आउटलेट्स, ईवी पार्किंग, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए खास इंतजाम किया जा रहा है. इसके अलावा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए IGBC ग्रीन बिल्डिंग के तहत बारिश के पानी का संचयन, लो-फ्लो फिटिंग्स, पर्यावरण-अनुकूल पेंट किए जा रहे हैं. 

ट्रैक निर्माण में आधुनिक तकनीक

स्टेशन पर RC ट्रैक बेड का काम भी पूरा हो चुका है और अब रेल लेइंग कार (RLC) से अस्थायी ट्रैक बिछाने का काम तेजी से चल रहा है. परियोजना में उच्च सटीकता वाले सर्वेक्षण उपकरण और आधुनिक कंस्ट्रक्शन तकनीकें अपनाई गई हैं.

बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन की कनेक्टिविटी पर भी खासा जोर दिया गया है और इसी के तहत इस बुलेट ट्रेन स्टेशन की दूरी बिलिमोरा रेलवे स्टेशन से सिर्फ 6 किमी की दूरी पर है, जबकि बस डिपो भी 6 किमी की दूरी पर है, जबकि NH-360 से इस स्टेशन की दूरी 2.5 किमी है.

 

अगस्त 2027 तक सूरत से बिलीमोरा दौड़ेगी बुलेट ट्रेन

अब आपको बताते हैं कि इस बहु प्रतीक्षित बुलेट ट्रेन परियोजना का काम अभी कहां तक पहुंचा है. आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के मुताबिक, अगस्त 2027 तक सूरत से बिलीमोरा सेक्शन पर पहली बार बुलेट ट्रेन दौड़ेगी और इसी डेडलाइन के तहत इस परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है. 

अभी तक इस परियोजना के 508 किमी कॉरिडोर में से 325 किमी वायाडक्ट और 400 किमी पियर का काम पूरा हो चुका है. इसमें 17 नदी पुल, 10 स्टील ब्रिज, 4 लाख नॉइज बैरियर तैयार हो चुके हैं. साथ ही 217 किमी RC ट्रैक बेड निर्माण का काम भी पूरा हो गया है. इसके अलावा 2300+ OHE मास्ट, 7 पहाड़ी सुरंगों की खुदाई का काम चल रहा है, जबकि 21 किमी अंडरग्राउंड टनल में से 5 किमी खुदाई पूरी हो चुकी है. 

महाराष्ट्र के तीनों एलिवेटेड स्टेशन पर भी निर्माण काम शुरू 

इसके अलावा सूरत और अहमदाबाद डिपो और गुजरात के स्टेशन का निर्माण काम भी अब काफी एडवांस्ड स्टेज पर पहुंच गया है. साथ ही महाराष्ट्र के तीनों एलिवेटेड स्टेशन पर भी निर्माण काम शुरू हो चुका है. 

ये भी पढ़ें:- केरल: छात्रा के हिजाब पहनने को लेकर विवाद के बाद स्कूल में दो दिन के अवकाश की घोषणा

Published at : 13 Oct 2025 11:40 PM (IST)
Tags :
Bullet Train Mumbai-Ahmedabad Bullet Ashwini Vaishnav MUMBAI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
दिल्ली NCR
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में आतंकी हमले का खतरा! जांच एजेंसियां अलर्ट, लोगों से की ये अपील
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में आतंकी हमले का खतरा! जांच एजेंसियां अलर्ट, लोगों से की ये अपील
क्रिकेट
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
Advertisement

वीडियोज

घोटाले में फंस गए Tejashwi Yadav..अब कौन होगा सीएम फेस?
चुनावी बिसात.. मुजफ्फरपुर के मन की बात
Tejashwi Yadav नहीं बन पाएंगे सीएम? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण!
Nitish Kumar और Tejashwi Yadav के साथ बड़ा 'खेला'?
CM Mamata Banerjee से पीड़ित परिवार ने मांगा न्याय, कहा- 'लड़की का दर्द समझें'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
दिल्ली NCR
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में आतंकी हमले का खतरा! जांच एजेंसियां अलर्ट, लोगों से की ये अपील
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में आतंकी हमले का खतरा! जांच एजेंसियां अलर्ट, लोगों से की ये अपील
क्रिकेट
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
इंडिया
ड्रैगन के डैम वाले प्लान को भारत देगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने बनाया 77 बिलियन डॉलर का ये मास्टर प्लान
ड्रैगन के डैम वाले प्लान को भारत देगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने बनाया 77 बिलियन डॉलर का ये मास्टर प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
शिक्षा
UKSSSC की नई तारीख का ऐलान! अब इस तारीख को होगी परीक्षा- सामने आया बड़ा अपडेट
UKSSSC की नई तारीख का ऐलान! अब इस तारीख को होगी परीक्षा- सामने आया बड़ा अपडेट
हेल्थ
Reduce Insulin Resistance Naturally: इस हरे फल की पत्तियां आज से ही शुरू कर दें खाना, डायबिटीज के मरीजों के लिए है रामबाण
इस हरे फल की पत्तियां आज से ही शुरू कर दें खाना, डायबिटीज के मरीजों के लिए है रामबाण
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget