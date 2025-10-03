हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइस बार छोड़ेंगे नहीं, नक्शे से मिटा देंगे... आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी

इस बार छोड़ेंगे नहीं, नक्शे से मिटा देंगे... आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी

Army Chief issues stern warning to Pakistan: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय सेना पहले जैसा संयम नहीं दिखाएगी.

By : नीरज राजपूत | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 03 Oct 2025 03:57 PM (IST)
Indian Army Chief issues stern warning to Pakistan: भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को श्री गंगानगर के घडसाना के गांव 22 एमडी में सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने आर्मी और बीएसएफ के अधिकारियों से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की तैयारियों का जायजा लिया.

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर वह आतंकवाद को समर्थन करना बंद नहीं करता है तो वो नक्शे से भी मिट सकता है. उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय सेना पहले जैसा संयम नहीं दिखाएगी. अगर पाकिस्तान आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करता है तो 'ऑपरेशन सिंदूर' का दूसरा चरण जल्द शुरू किया जा सकता है.

'जब तक जिंदा रहेंगे, याद रहेगा ऑपरेशन सिंदूर'

भारतीय थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था और इस ऑपरेशन में करीब 100 से अधिक पाकिस्तान सेना के जवान और कई आतंकियों को ढेर हुए थे. इस ऑपरेशन के सबूत पुरी दुनिया को भी दिखाए गए है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सेना के जवानों और स्थानीय लोगों को जाता है.

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी जिंदगी से इस तरह से जुड़ गया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक यह हमारे साथ रहेगा. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और यह ऑपरेशन महिलाओं को समर्पित था. उन्होंने कहा कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है. ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं रखेगा जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में रखा था. इस बार भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा की उसे इतिहास में भूगोल पर रहना है या नहीं. अगर पाकिस्तान को भूगोल पर जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद को खत्म करना होगा. कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सेवा के तीन अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया.

सेनाध्यक्ष ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के साथ-साथ आमजनता को भी सफलता का श्रेय दिया है. उन्होंने कहा कि इस देश की कोई भी महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो उस समय वो भारतीय सेना के जवानों को याद करती है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इस बार आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है.  पूरे ऑपरेशन का नाम एक ही रखा गया था जबकि इससे पहले जो भी ऑपरेशन किए गए हैं उनके नाम अलग-अलग हुआ करते थे.

आतंकियों के 9 ठिकानों को किया नष्ट

सेनाध्यक्ष ने कहा कि पहलगाम मे आतंकी हमला होने के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उस समय पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ गया था. पूरे विश्व में इस आतंकी हमले के कड़े शब्दों में निंदा की थी. उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में 9 टारगेट हिट किए थे. इनमें से 7 आर्मी ने और 2 वायु सेना के द्वारा हिट किए गए थे. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने तय किया था कि इस ऑपरेशन के दौरान कोई भी बेकसूर नहीं मारा जाए और न हीं किसी मिलिट्री टारगेट को भी खत्म नहीं करना चाहते थे. हमारा टारगेट केवल आतंकी ठिकानों, उनके ट्रेनिंग सेंटर और आतंकियों के आकाओं को को खत्म करना था.

पाकिस्तान को भूगोल से मिटाने की दी चेतावनी

उन्होंने कहा कि जिन लोगों आतंकी ठिकानों को भारत ने खत्म किया था उनका सबूत भी भारत ने पूरी दुनिया के दिखाया है. अगर भारत सबूत नहीं दिखता तो पाकिस्तान इन सबको छुपा लेता. उन्होंने कहा कि इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ है. उन्होंने पाकिस्तान को कड़े शब्दों चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में संयम रखा है अबकी बार भारत यह संयम नहीं रखेगा. इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना. अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को सरंक्षण दे रहा है उसे अब आतंकवाद को रोकना पड़ेगा. सेनाध्यक्ष ने भारतीय सेना के जवानों से कहा कि अब आप अपनी पूरी तैयारी करके रखें अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही यह मौका मिलेगा.

सेना के तीन अधिकारियों का किया सम्मान

थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेना के तीन अधिकारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया आज कार्यक्रम में बीएसएफ की 140वी बटालियन के कमांडेंट प्रभाकर सिंह, राजपुताना राइफल्स के मेजर रितेश कुमार और हवलदार मोहित गैरा को सम्मानित किया गया.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Published at : 03 Oct 2025 03:29 PM (IST)
Army Chief Pakistan General Upendra Dwivedi INDIA OPERATION SINDOOR
