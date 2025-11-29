लारेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को किस से जान का खतरा? NIA दफ्तर ही बना अदालत

NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग के मास्टरमाइंड मे से एक आरोपी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया गया, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल की कस्टडी देते समय जांच एजेंसी NIA को कहा था कि हर 48 घंटे में अनमोल का मेडिकल कराया जाएगा.

कोर्ट ने अपने आदेश में एनआई को कहा था कि जब अनमोल विश्नोई को कोर्ट में पेशी के लिए लिया जाएगा तो पूरे रूट की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी. कोर्ट ने कहा था पेशी के समय अनमोल को किस रास्ते से लाया जाएगा उसकी जानकारी भी कोर्ट को साझा की जाएगी. अदालत ने NIA से कहा था कि किस तरह की सिक्योरिटी रखी जा रही है. उसकी रिपोर्ट कोर्ट को बताई जाए. माना जा रहा है कि उसी के बाद NIA में अदालत बैठी और वहीं अनमोल के रिमांड की सुनवाई हुई.

बिश्नोई के गैंग की किससे है दुश्मनी?

लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की बंबीहा गैंग समेत कई गैंग्स से दुश्मनी है. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि विरोधी गैंग कोर्ट में पेशी के दौरान हमला कर सकता है और फिर उसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठ सकता है, इसलिए एजेंसी फूंक फूंक कर कदम उठा रही.

क्यों है यह मामला हाई-प्रोफाइल?

अनमोल और बिश्नोई गैंग से जुड़ा मामला काफी हाई प्रोफाइल है. अनमोल पर NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल होने का संदेह है. मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग कराने का आरोप भी इसी गैंग पर है. अनमोल इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है. वहीं बिश्नोई गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल, अहमदाबाद में बंद है.

