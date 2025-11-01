राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार (01 नवंबर, 2025) को भगदड़ मचने से श्रद्धालुओं की मौत पर दुख व्यक्त किया. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. अधिकारियों के अनुसार, श्रीकाकुलम स्थित काशीबुग्गा के वेंकटेश्वर मंदिर में पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे भगदड़ मचने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. मृतकों में अधिकतर महिलाएं हैं.

मुर्मू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई दुखद घटना में लोगों की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूं. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.'

पीएम मोदी का पीड़ित परिवारों को संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा, 'आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने की घटना से दुखी हूं. अपने प्रियजन को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. पीएमओ ने कहा कि घायलों को 50-50 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे.

CM चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को दिया निर्देश

घटना पर दुख व्यक्त करते हुए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ से मुझे बहुत दुख हुआ है. यह बहुत दुखद है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई. मैं पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.’

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने अधिकारियों को घायलों के लिए बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. नायडू ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों और स्थानीय नेताओं को भगदड़ स्थल पर राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं.

