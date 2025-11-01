हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारी भीड़, एंट्री-एग्जिट का एक रास्ता... आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम भगदड़ हादसे की कई वजहें | 10 बड़ी बातें

भारी भीड़, एंट्री-एग्जिट का एक रास्ता... आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम भगदड़ हादसे की कई वजहें | 10 बड़ी बातें

Srikakulam Stampede: आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में मची भगदड़ में मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की और अधिकारियों से मामले में जांच की रिपोर्ट मांगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 01 Nov 2025 05:16 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कस्सीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भक्ति का दिन श्रद्धालुओं के लिए एक भयानक हादसे में बदल गया, जहां मची भगदड़ में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं. इसके अलावा, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. हादसे की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस घटना के पीछे योजना, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन गंभीर लापरवाहियां रही हैं.

मंदिर में मची भगदड़ के जानें 10 बड़ी बातें

  • अधिकारियों ने कहा कि यह मंदिर निजी प्रबंधन के अधीन था और राज्य के एंडोमेंट्स विभाग (धार्मिक संस्थान विभाग) में रजिस्टर्ड नहीं था.
  • मंदिर प्रबंधन ने कार्तिक एकादशी पर कार्यक्रम आयोजित करने से पहले किसी तरह की सरकारी अनुमति नहीं ली और सुरक्षा स्वीकृति भी नहीं ली.
  • जांच में यह भी सामने आया है कि आयोजकों ने कार्तिक एकादशी के अवसर पर होने वाली विशाल भीड़ के बारे में जिला प्रशासन को सूचित नहीं किया था, जबकि इस दिन आमतौर पर हजारों श्रद्धालु मंदिर में इकट्ठा होते हैं.
  • मंदिर में जिस जगह पर श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे, वह क्षेत्र अभी भी निर्माणाधीन था. जिससे वहां भीड़ के लिए सुरक्षित माहौल नहीं था. निर्माण कार्य जारी रहने के बावजूद मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को परिसर में प्रवेश की अनुमति दी.
  • आमतौर पर हर शनिवार को चिन्ना तिरुपति मंदिर में करीब 10 से 15 हजार श्रद्धालु पूजा करने पहुंचते हैं. लेकिन इस शनिवार को एकादशी होने के कारण करीब 25 हजार श्रद्धालु मंदिर पहुंचे.
  • चश्मदीदों ने बताया कि मंदिर में भगदड़ उस समय शुरू हुई जब महिलाएं प्रवेश के लिए लगी कतार में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थीं.
  • भीड़ के दबाव में लगाए गए बैरिकेड टूट गए. इससे कई लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े. इसके बाद भगदड़ मच गई और मंदिर के संकरे रास्ते लोगों के लिए और भयानक हो गए.
  • इस भयानक हादसे के सबसे बड़ा कारणों में से एक था कि मंदिर में प्रवेश और निकास का रास्ता एक होना. जैसे ही लोग मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, वैसे ही अफरातफरी बढ़ती चली गई.
  • इस दौरान जो लोग अपने परिजनों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद भी भीड़ में फंस गए. एकमात्र प्रवेश और निकासी-द्वार होने की स्थिति ने हादसे को और भयावह बना दिया. इससे राहत और बचाव कार्य और ज्यादा मुश्किल हो गया.
  • आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंदिर में भगदड़ के दौरान लोगों की हुई मौत पर शोक जताया है. उन्होंने काशीबुगा स्थित मंदिर में हुए इस घटना को बेहद हृदयविदारक कहा.

यह भी पढ़ेंः रेलिंग के बीच फंसे लोग, चीखती महिलाएं... आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भगदड़ का दहलाने वाला वीडियो

Published at : 01 Nov 2025 05:16 PM (IST)
Andhra Pradesh N. Chandrababu Naidu Srikakulam Srikakulam Stampede
