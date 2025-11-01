रेलिंग के बीच फंसे लोग, चीखती महिलाएं... आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भगदड़ का दहलाने वाला वीडियो
Srikakulam Stampede: कार्तिक एकादशी के मौके पर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े थे. इस दौरान भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत भी हो गई.
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार (1 नवंबर, 2025) को मची भगदड़ में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है. इसके साथ ही काफी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं. मंदिर में यह हादसा शनिवार को कार्तिक एकादशी के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण हुआ.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस घटना और घटनास्थल के कई दर्दनाक दृश्य सामने आए हैं, जो बेहद भयावह हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग मंदिर के छोटे और संकरे रास्ते में बने रेलिंग के बीच फंसे हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे. वहीं, कई महिलाएं एकादशी पुजा के लिए टोकरी लिए चीखती-चिल्लाती नजर आईं. इसके अलावा, वीडियो में भगदड़ में घायल हुए लोगों को भी एंबुलेंस में लेकर जाते हुए दिखाया गया है ताकि समय रहते नजदीकी अस्पतालों में उनका इलाज किया जा सके.
प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर जताया दुख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीकाकुलम जिले के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ पर गहरा दुख व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी बयान में उन्होंने कहा, ‘मैं इस भयावह हादसे से अत्यंत व्यथित हूं. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनें हैं. मैं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.’
VIDEO | Andhra Pradesh: Stampede reported at Venkateswara Temple in Kashibugga in Srikakulam district; several devotees injured, rushed to hospital. More details are awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2025
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళంలోగల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాట అత్యంత బాధాకరం. తమ సన్నిహితులను,కుటుంబసభ్యులను కోల్పోయిన వారికి ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2025
ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి బంధువులకు పీఎం ఎన్ ఆర్ ఎఫ్…
वहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने व्यक्त किया शोक
శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో తొక్కిసలాట ఘటన కలచివేసింది. ఈ దురదృష్టకర ఘటనలో భక్తులు మరణించడం అత్యంత విషాదకరం. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. గాయాల పాలైన వారికి మేలైన సత్వర చికిత్స అందించాలని అధికారులను ఆదేశించాను. ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి…— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 1, 2025
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस हादसे पर गहरा शोक जताया है. उन्होंने कहा, ‘श्रीकाकुलम के कसीबुग्गा में वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ की घटना बेहद दुखद है. इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत हृदयविदारक है. मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को जल्द और उचित इलाज कराया जाए.’
