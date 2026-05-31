जिस अस्पताल में भर्ती थे अभिषेक, उसके CEO को ममता बनर्जी ने धमकाया, BJP ने शेयर किया वीडियो

पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले के बाद अब उनके इलाज को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भतीजे और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एक निजी अस्पताल के अधिकारियों पर दबाव बनाया.

पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देबजीत सरकार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है. उनका दावा है कि वीडियो में ममता बनर्जी कोलकाता के मिंटो पार्क स्थित एक निजी अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) से बातचीत के दौरान अभिषेक बनर्जी को भर्ती करने को लेकर नाराजगी जताती दिखाई दे रही है.

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Shame on Mamata Banerjee for allegedly threatening Belle Vue Hospital CEO Pradeep Tandon and pressuring hospital authorities to admit Abhishek Banerjee despite medical reports indicating no significant injuries. pic.twitter.com/1DEe3aAXYZ — Debjit Sarkar (@Bjp_Debjit) May 30, 2026

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अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला

देबजीत सरकार ने अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की जांच में अभिषेक बनर्जी को कोई गंभीर चोट नहीं मिली थी और अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने की जरूरत नहीं बताई थी. इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई. भाजपा नेता ने कहा कि अस्पतालों का काम मरीजों का इलाज उनकी चिकित्सीय जरूरत के आधार पर करना है, न कि राजनीतिक कारणों से. उन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी चिकित्सा संस्थान, डॉक्टर या प्रशासनिक अधिकारी पर दबाव डालना जनता के भरोसे और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है.

सोनारपुर में हुआ हमला

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में एक पार्टी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने पहुंचे थे. बताया गया कि वह कार्यकर्ता चुनाव के बाद हुई हिंसा का शिकार हुआ था. दौरे के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया. विरोध करने वालों में महिलाओं की भी मौजूदगी थी. इस दौरान धक्का-मुक्की और हंगामे की खबरें सामने आईं. इसके बाद सुरक्षा बलों ने अभिषेक बनर्जी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला.

अभिषेक ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर आरोप

घटना के बाद उन्हें सबसे पहले ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाइपास के पास स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया. कुछ देर बाद ममता बनर्जी भी अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन अभिषेक का सही तरीके से इलाज नहीं कर रहा है. इसके बाद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के मिंटो पार्क स्थित एक दूसरे निजी अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उनका विस्तृत मेडिकल परीक्षण किया और कुछ समय के लिए उन्हें निगरानी में रखा गया. जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को कोई गंभीर आंतरिक चोट नहीं मिली है. अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वह पूरी तरह होश में थे और उनकी स्थिति सामान्य थी. इसलिए उन्हें भर्ती करने की जरूरत नहीं समझी गई. डॉक्टरों ने कुछ दवाइयां लेने की सलाह दी और उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी.

रिपोर्ट सामने आने के बाद बढ़ा विवाद

मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद भी विवाद बढ़ गया. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दोनों अस्पतालों पर प्रशासनिक दबाव था और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी को भर्ती नहीं किया गया. पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि दूसरे अस्पताल के मामले में कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से दबाव बनाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उनके भतीजे पर हमला कराया गया और बाद में इलाज में भी बाधा डालने की कोशिश की गई.

राहुल गांधी ने किया ममता बनर्जी को फोन

ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें फोन कर अभिषेक बनर्जी के इलाज के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पश्चिम बंगाल के बाहर भी इलाज की व्यवस्था की जा सकती है. हालांकि अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल रिपोर्ट में भर्ती की आवश्यकता नहीं बताई गई थी. जांच के बाद अभिषेक बनर्जी अस्पताल से निकलकर दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पहुंच गए, जो ममता बनर्जी के घर के पास ही है.

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