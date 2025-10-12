बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) ने भी बिहार के चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है. ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 32 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है.

AIMIM की लिस्ट जारी करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने बिहार चुनाव के लिए महागठबंन में शामिल होने की कोशिश की थी और इसके लिए सिर्फ छह सीटों की मांग की थी, लेकिन हमें नहीं मिलीं. इसके बावजूद हमें चुनाव लड़ना है और लड़ेंगे. हालांकि, उन्होंने ये साफ किया कि उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है.

सीमांचल की स्थिति बहुत खराब: ओवैसी

ओवैसी ने कहा कि बिहार में एक कास्ट और समाज का लीडरशीप है. इस बीच सीमांचल की स्थिति बहुत खराब है. उन्होंने SIR पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि SIR में बहुत लोगों के नाम कटे है पोलिंग के दिन हंगामा होगा . एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को इतनी जल्दी क्या थी. बता दें कि हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने हाल के दिनों में सीमांचल का व्यापक दौरा किया है, जिसे पार्टी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है. उन्होंने वहां कई जनसभाएं कीं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनसे नए राजनीतिक समीकरण पर बात की.

2015 में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई

AIMIM ने 2015 में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई थी. पार्टी ने सीमांचल की छह सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली. हालांकि, किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को करीब 37 हजार वोट मिले थे, जो कुल मतों का लगभग 26 प्रतिशत था.

2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया. इस चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की पांच सीटों - अमौर, बहादुरगंज, बायसी, कोचाधामन और जोकीहाट पर जीत हासिल की थी. विजयी उम्मीदवारों में अमौर से अख्तरुल ईमान, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नइमी, बायसी से सैयद रुकनुद्दीन, कोचाधामन से इजहार असर्फी और जोकीहाट से शाहनवाज आलम शामिल थे. हालांकि, 2022 में पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी चारों विधायक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल हो गए.

ये भी पढ़ें: 'मैंने 2016 में ही संसद में कह दिया था... ', भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुतक्की तो क्या बोले ओवैसी?