जंगल में इस वक्त एक ऐसा शिकारी घूम रहा है, जिसके पास न बंदूक है, न कोई हथियार; उसकी ताकत ही उसका सबसे बड़ा खतरा बन गई है. करीब तीन टन वजनी ‘कबरा कान’ के कदम जहां पड़ते हैं, वहां इंसानी जिंदगी पर खतरा मंडराने लगता है. पिछले छह-सात महीनों में 16 लोगों की मौत से दहशत का अंदाजा लगाया जा सकता है. उसे खोजने के लिए 200 से ज्यादा वनकर्मी जंगल में उतर चुके हैं. ड्रोन आसमान से उसकी लोकेशन तलाश रहे हैं, प्रशिक्षित हाथी जमीन पर उसकी राह देख रहे हैं और वन विभाग सही मौके के इंतजार में है. मगर इस पूरे अभियान की विडंबना देखिए जिस हाथी को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी फौज लगी है, उसे नुकसान पहुंचाए बिना काबू करना भी उतना ही जरूरी है. आखिर तीन हजार किलो के इस विशालकाय हाथी को जंगल से बाहर लाने की योजना क्या है? और क्यों एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट भी इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है?

कौन है कबरा कान और क्यों पड़ा यह नाम?

कबरा कान करीब 20 साल का नर हाथी है. उसके कान पर अलग तरह की धब्बेदार रंजकता यानी पिगमेंटेशन है. इसी वजह से स्थानीय लोगों ने उसे ‘कबरा कान’ नाम दिया है. यह हाथी छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से के जंगलों में घूम रहा है.

द इंडियन एक्सप्रेस की 16 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले छह से सात महीनों में इस हाथी पर कम से कम 16 लोगों को कुचलकर मारने और कुछ अन्य लोगों को घायल करने का आरोप है. यह कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों के करीब 75 किलोमीटर के दायरे में सक्रिय रहा है.

वन अधिकारियों के मुताबिक, यह हाथी रात में लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक चल सकता है. यानी एक जगह उसकी मौजूदगी का पता चलने के बाद भी कुछ ही घंटों में वह काफी दूर निकल सकता है.

100 से बढ़कर 200 वनकर्मी क्यों जुटाने पड़े?

द इंडियन एक्सप्रेस ने 16 नवंबर को बताया था कि हाथी को ट्रैक करने के लिए 100 से ज्यादा वनकर्मी, तीन पशु चिकित्सक, दो प्रशिक्षित हाथी, स्वयंसेवक और ड्रोन तैनात किए गए थे.

लेकिन 17 नवंबर को हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, तलाशी अभियान में अब 200 से ज्यादा वनकर्मी जुटाए गए हैं. प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण पांडेय ने बताया कि टीम लगातार हाथी की गतिविधियों पर नजर रख रही है और अनुकूल मौका मिलते ही उसे बेहोश करने की कोशिश की जाएगी.

इस अभियान में ‘हाथी मित्र दल’ भी शामिल है. इसका काम ग्रामीणों को हाथियों की आवाजाही के बारे में सतर्क करना है, ताकि लोग जंगल या आसपास के संवेदनशील इलाकों में जाने से बचें.

हाथी को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है?

वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कबरा कान अब दूसरे नर हाथियों के झुंड के साथ घूम रहा है. ऐसे में उसे पहचानकर अलग करना आसान नहीं है. जंगल में बेहोशी का इंजेक्शन यानी ट्रैंक्विलाइजर डार्ट चलाने के लिए सही दूरी, स्पष्ट नजर और सुरक्षित स्थिति जरूरी होती है.

वन अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि कबरा कान झुंड से अलग हो जाए. अधिकारियों का मानना है कि झुंड के दूसरे हाथी उसे ज्यादा स्वीकार नहीं कर रहे हैं. वह उनसे करीब 10 से 20 मीटर पीछे चलता है और उसका दूसरे हाथियों से संघर्ष भी हुआ है.

हाथी को बेहोश करने के बाद भी खतरा खत्म नहीं होगा. करीब तीन टन वजनी जानवर को अर्ध-बेहोशी की हालत में जंगल से बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती है. उसे गिरने, चोट लगने या सांस लेने में परेशानी जैसी स्थितियों से बचाना होगा.

दो प्रशिक्षित हाथी और आठ पहियों वाला ट्रक क्या करेंगे?

इस अभियान में कर्नाटक से एक दशक से भी पहले छत्तीसगढ़ लाए गए दो प्रशिक्षित हाथियों को शामिल किया गया है. इन्हें ‘कुमकी’ हाथी कहा जाता है. कुमकी हाथियों को जंगली हाथियों को नियंत्रित करने और बचाव अभियानों में मदद के लिए प्रशिक्षित किया जाता है.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, वन विभाग ने एक गड्ढा तैयार कराया है, जिसमें आठ पहियों वाले ट्रक का पिछला हिस्सा नीचे किया गया है. योजना यह है कि कबरा कान को डार्ट से बेहोश करने के बाद कुमकी हाथियों की मदद से धीरे-धीरे ट्रक तक लाया जाए. वहां एक रैंप के सहारे उसे ट्रक पर चढ़ाया जाएगा.

हालांकि, यह पूरी प्रक्रिया तभी संभव होगी जब हाथी झुंड से अलग हो और टीम को उसे सुरक्षित तरीके से काबू करने का मौका मिले.

ताजा हमला और रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हाथी का सबसे हालिया जानलेवा हमला 12 नवंबर को सूरजपुर जिले के उमेश्वरपुर गांव में हुआ था. यहां 45 वर्षीय महिला दिलासो की हाथी के हमले में मौत हो गई.

वन अधिकारियों के अनुसार, रात करीब 11 बजे हाथी गांव के आसपास दिखाई दिया था. खतरे को देखते हुए दिलासो अपने पति और बेटे के साथ पड़ोसियों को सतर्क करने के लिए घर से बाहर निकली थीं. इसी दौरान उनका सामना हाथी से हो गया और हाथी ने उन्हें कुचल दिया.

इससे पहले 8 और 9 नवंबर को भी सूरजपुर जिले में इसी हाथी के हमलों में तीन लोगों की मौत हुई थी.

अब वन विभाग को हाथी को बेहोश करके उसके गले में सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाने की मंजूरी मिल चुकी है. इससे उसकी लोकेशन और आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी. विभाग के आदेश के मुताबिक, अभियान के बाद हाथी की स्वास्थ्य जांच होगी. यदि वह स्वस्थ पाया जाता है तो उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा. इसके बाद उसकी गतिविधियों की निगरानी होगी और हर 15 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी.

छत्तीसगढ़ में मानव-हाथी संघर्ष कितना गंभीर है?

कबरा कान का मामला किसी एक हाथी के हमलों तक सीमित नहीं है. यह छत्तीसगढ़ में इंसानों और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष की बड़ी तस्वीर भी दिखाता है. भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2000 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमलों में 737 लोगों की मौत हुई और 91 लोग घायल हुए. इसी अवधि में राज्य में 218 हाथियों की भी मौत हुई. इनमें 77 की मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी.

जनवरी 2026 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सामने रखे गए आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान हाथियों के हमलों में 340 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है.

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मानसून के दौरान मानव-हाथी संघर्ष की घटनाएं बढ़ जाती हैं. इसकी एक वजह खेती की गतिविधियों और हाथियों की मौसमी आवाजाही का एक साथ होना है.

क्या है इस पूरे मामले का बड़ा सवाल?

कबरा कान को पकड़ने का अभियान फिलहाल इंसानी जान बचाने की तत्काल जरूरत से जुड़ा है. लेकिन इस घटना के पीछे जंगलों में इंसानी दखल, हाथियों के प्राकृतिक आवास में बदलाव और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसे बड़े सवाल भी मौजूद हैं.

एक तरफ गांवों के लोगों की सुरक्षा जरूरी है, दूसरी तरफ हाथी भी वन्यजीव संरक्षण का हिस्सा है. इसलिए वन विभाग के सामने चुनौती सिर्फ उसे पकड़ने की नहीं, बल्कि बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से उसका प्रबंधन करने की है. इस अभियान का नतीजा यह भी बताएगा कि मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए निगरानी, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वन्यजीव प्रबंधन की व्यवस्था कितनी कारगर साबित होती है.