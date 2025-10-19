हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'PAK ने जानबूझकर बढ़ाया तालिबान के साथ तनाव ताकि ट्रंप...', शहबाज-मुनीर को लेकर एक्सपर्ट ने किया चौंकाने वाला दावा

'PAK ने जानबूझकर बढ़ाया तालिबान के साथ तनाव ताकि ट्रंप...', शहबाज-मुनीर को लेकर एक्सपर्ट ने किया चौंकाने वाला दावा

पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के पीछे बड़ी रणनीति हो सकती है. विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव के अनुसार, पाकिस्तान जानबूझकर संघर्ष बढ़ा रहा है ताकि राष्ट्रपति ट्रंप का ध्यान आकर्षित किया जा सके.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 19 Oct 2025 08:39 AM (IST)
Preferred Sources

विदेश मामलों के एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव ने शनिवार (18 अक्तूबर 2025) को कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ा रहा है ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित कर उन्हें शांति स्थापित करने का मौका दे और फिर उनसे मदद मांग सके. सचदेव ने कहा, "मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो बड़ा खेल खेल रहा है, वह यह है कि वह जानबूझकर अफगानिस्तान के साथ संघर्ष पैदा कर रहा है और फिर उस युद्ध को थाली में सजाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ले जा रहा है और उन्हें शांति  स्थापित करने और विश्व के शांति राष्ट्रपति के रूप में एक और जीत दिलाने के लिए आमंत्रित कर रहा है."

सचदेव ने आगे कहा कि पाकिस्तान का मकसद वाशिंगटन के करीब जाना और अमेरिका से और ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक फायदे हासिल करना है. इस प्रक्रिया में पाकिस्तान अमेरिका के और करीब जाना चाहता है और उससे और फायदे मांगना चाहता है. यह पूछे जाने पर कि क्या मौजूदा तनाव का भारत पर असर पड़ सकता है, सचदेव ने कहा, "भारत पर कुछ असर हो सकता है, लेकिन हमें इस मुद्दे को अलग रखना चाहिए. हमारा ध्यान अपनी प्राथमिकताओं, अर्थव्यवस्था और रक्षा पर केंद्रित रहना चाहिए."

भारत और अमेरिका के बीच कुछ गलतफहमी-सचदेव

सचदेव ने ने यह भी बताया कि हालांकि भारत और अमेरिका के बीच कुछ गलतफहमी है, लेकिन यह ट्रंप की बातचीत की शैली को दर्शाता है. उन्होंने आगे कहा, "लंबे समय में, भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार बने रहेंगे." यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब डूरंड रेखा पर सीमा पर नए दौर की झड़पों के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोहा में शांति वार्ता कर रहे हैं. तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार ने पाकिस्तान पर अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और हाल ही में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन और गोलाबारी के लिए इस्लामाबाद को जिम्मेदार ठहराया है जिसमें कई लोग मारे गए थे. 

ईरान से अफगानिस्तान की बातचीत

अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कार्यवाहक विदेश मंत्री मुल्ला अमीर खान मुतक्की ने ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन पर चर्चा के लिए फोन पर बातचीत की. विदेश मंत्रालय ने कहा, "अफगानिस्तान युद्ध का समर्थक नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी पक्ष ने अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके इसकी शुरुआत की थी."  बता दें कि अब कतर में दोनों देशों के रक्षामंत्रियों की बातचीत के बाद दोनों देश सीजफायर पर सहमत हो गए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

यह नया तनाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए तनाव सहित कई वैश्विक संघर्षों को समाधान करने का श्रेय लेने के एक दिन बाद आया है. ट्रंप ने शुक्रवार (17 अक्टूबर 2025) को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान कहा, "मैंने आठ युद्ध सुलझाए. रवांडा और कांगो जाइए, भारत और पाकिस्तान की बात कीजिए देखिए हमने कितने युद्ध सुलझाए." उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई. पाकिस्तान और भारत का उदाहरण लीजिए."

 ये भी पढ़ें: ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत

Published at : 19 Oct 2025 08:39 AM (IST)
Tags :
US Pakistan World News In Hindi Pakistan Afghanistan Strike Robinder Sachdev
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी की सगाई विवादों में, गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाए गए
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी की सगाई विवादों में, गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाए गए
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI, Perth Weather: आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का खेल
आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है IND vs AUS पहले वनडे का खेल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Bihar Election 2025: महागठबंधन पर शाह का तंज! | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी की सगाई विवादों में, गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाए गए
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी की सगाई विवादों में, गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाए गए
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI, Perth Weather: आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का खेल
आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है IND vs AUS पहले वनडे का खेल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
टेलीविजन
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
ट्रेंडिंग
पहले मारा चांटा फिर कैमरा देख निकल गई हवा! पुलिस अधिकारी का ये वीडियो देख खौल उठेगा खून
पहले मारा चांटा फिर कैमरा देख निकल गई हवा! पुलिस अधिकारी का ये वीडियो देख खौल उठेगा खून
यूटिलिटी
दिवाली गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, FASTag का एनुअल पास है बिल्कुल न्यू और ग्रेट चॉइस
दिवाली गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, FASTag का एनुअल पास है बिल्कुल न्यू और ग्रेट चॉइस
जनरल नॉलेज
नेताओं के काफिले में कैसे होती हैं एक ही नंबर की कई गाड़ियां, क्या आम इंसान कर सकता है ऐसा?
नेताओं के काफिले में कैसे होती हैं एक ही नंबर की कई गाड़ियां, क्या आम इंसान कर सकता है ऐसा?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget