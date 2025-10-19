विदेश मामलों के एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव ने शनिवार (18 अक्तूबर 2025) को कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ा रहा है ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित कर उन्हें शांति स्थापित करने का मौका दे और फिर उनसे मदद मांग सके. सचदेव ने कहा, "मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो बड़ा खेल खेल रहा है, वह यह है कि वह जानबूझकर अफगानिस्तान के साथ संघर्ष पैदा कर रहा है और फिर उस युद्ध को थाली में सजाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ले जा रहा है और उन्हें शांति स्थापित करने और विश्व के शांति राष्ट्रपति के रूप में एक और जीत दिलाने के लिए आमंत्रित कर रहा है."

सचदेव ने आगे कहा कि पाकिस्तान का मकसद वाशिंगटन के करीब जाना और अमेरिका से और ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक फायदे हासिल करना है. इस प्रक्रिया में पाकिस्तान अमेरिका के और करीब जाना चाहता है और उससे और फायदे मांगना चाहता है. यह पूछे जाने पर कि क्या मौजूदा तनाव का भारत पर असर पड़ सकता है, सचदेव ने कहा, "भारत पर कुछ असर हो सकता है, लेकिन हमें इस मुद्दे को अलग रखना चाहिए. हमारा ध्यान अपनी प्राथमिकताओं, अर्थव्यवस्था और रक्षा पर केंद्रित रहना चाहिए."

भारत और अमेरिका के बीच कुछ गलतफहमी-सचदेव

सचदेव ने ने यह भी बताया कि हालांकि भारत और अमेरिका के बीच कुछ गलतफहमी है, लेकिन यह ट्रंप की बातचीत की शैली को दर्शाता है. उन्होंने आगे कहा, "लंबे समय में, भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार बने रहेंगे." यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब डूरंड रेखा पर सीमा पर नए दौर की झड़पों के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोहा में शांति वार्ता कर रहे हैं. तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार ने पाकिस्तान पर अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और हाल ही में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन और गोलाबारी के लिए इस्लामाबाद को जिम्मेदार ठहराया है जिसमें कई लोग मारे गए थे.

ईरान से अफगानिस्तान की बातचीत

अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कार्यवाहक विदेश मंत्री मुल्ला अमीर खान मुतक्की ने ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन पर चर्चा के लिए फोन पर बातचीत की. विदेश मंत्रालय ने कहा, "अफगानिस्तान युद्ध का समर्थक नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी पक्ष ने अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके इसकी शुरुआत की थी." बता दें कि अब कतर में दोनों देशों के रक्षामंत्रियों की बातचीत के बाद दोनों देश सीजफायर पर सहमत हो गए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

यह नया तनाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए तनाव सहित कई वैश्विक संघर्षों को समाधान करने का श्रेय लेने के एक दिन बाद आया है. ट्रंप ने शुक्रवार (17 अक्टूबर 2025) को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान कहा, "मैंने आठ युद्ध सुलझाए. रवांडा और कांगो जाइए, भारत और पाकिस्तान की बात कीजिए देखिए हमने कितने युद्ध सुलझाए." उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई. पाकिस्तान और भारत का उदाहरण लीजिए."

