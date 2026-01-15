वीर दास आमिर खान प्रोडक्शंस की अपकमिंग फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं. वहीं फिल्म की रिलीज से पहले एक स्पेशल प्रीव्यू स्क्रीनिंग होस्ट की गई थी और अब इसके शुरुआती रिव्यू भी आने शुरू हो गए है. वीर दास ने एक्स पर ऐसा ही एक रिव्यू शेयर किया गया है जिसमें फिल्म को बेहद एंटरटेनिंग बताया गया है.

आ गया 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का पहला रिव्यू

रिव्यू में लिखा है, “लाइटबॉक्स प्रीव्यू थिएटर में फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' की स्क्रीनिंग देखी... एक मजेदार जासूसी कॉमेडी की उम्मीद थी, लेकिन फिल्म देखकर सचमुच इम्प्रेस हुआ. 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस का' दो घंटे का ऐसा सफर है जो न बोझिल लगता है, न खिंचता है और सबसे जरूरी बात, बेहद एंटरटेनिंग है.”

रिव्यू में ये भी मेंशन किया गया है, “पहला पार्ट, शानदार पेस, हंसी से भरपूर और चतुराई से सेटअप किए गए सीन्स से भरपूर है. दूसरा पार्ट: सचमुच एक्स्ट्रा ऑडिनरी है, बड़े दांव, शार्प टर्न्स और संतोषजनक परिणाम. वीर दास और अमोघ रानादिवे की राइटिंग यहाँ रीढ़ की हड्डी है. यह आपको बेहतरीन तरीके से बांधे रखती है…”

वीर दास की एक्टिंग दमदार

स्टार्स की एक्टिंग के लिए कहा गया, “वीर दास फिल्म की जान हैं. उन्होंने हैप्पी पटेल को एक साथ प्यारा, परेशान करने वाला, मज़ेदार और वीर बना दिया है. उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है, और जब फिल्म में बदलाव आता है, तो वे सहजता से भावनात्मक और एक्शन दृश्यों को संभाल लेते हैं. आमिर खान कहानी में ऑथोरिट और उपस्थिति का तड़का लगाते हैं, और उनका हर सीन जरूरी लगता है. यह सादगी का बेहतरीन उदाहरण है.”





इमरान से लेकर मोना सिंह ने किया शानदार अभिनय

रिव्यू में आगे लिखा गया है,“इमरान ने सरप्राइज किया है. काम,कॉन्फिडेंट एंड कंपोज्ड, उन्होंने अपने किरदार को मैच्योरिटी और बैलेंस के साथ निभाया है. शारिब हाशमी एक सीन-स्टीलर हैं. उनकी डायलॉग डिलीवरी और नेचुरल ह्यूमर हर सीन को शानदार बना देते हैं. रॉक का अभिनय भी दमदार रहा. मिथिला पालकर भी जबरदस्त लगी हैं. कलाकारों के साथ उनकी केमिस्ट्री नेचुरल और ताज़गी भरी लगती है. मोना सिंह ने भी दमदार अभिनेय किया है. वह कहानी में इमोशनल डेप्थ और स्थिरता एज करती हैं. सृष्टि तावड़े नई एनर्सी से भरी दिखती हैं. वह फिल्म के मिजाज में सहजता से ढल जाती हैं और एक मजबूत छाप छोड़ती हैं.”

रिव्यू में आखिर में लिखा गया है, “आमिर खान, अपर्णा पुरोहित और कवि शास्त्री द्वारा निर्मित यह फिल्म केयरफुल प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग विजन को दिखाती है. कवि शास्त्री और वीर दास का निर्देशन वाकई मैजिकल, कॉन्फिडेंट, और कंट्रोल्ड है. रोमांच और भावनाओं से भरपूर… रेटिंग 4 स्टार्स.”

View this post on Instagram A post shared by Aamir Khan Productions (@aamirkhanproductions)

हैप्पी पटेल कब होगी रिलीज?

हाल ही में, फिल्म मेकर्स ने इसका ट्रेलर जारी किया, जिसमें वीर दास एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आते हैं. आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल में आमिर खान भी एक अनोखी भूमिका में हैं. यह फिल्म 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.