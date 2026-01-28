हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअजित पवार के निधन पर तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने जताया दुख, कहा- उनका अचानक ऐसे जाना....

अजित पवार के निधन पर तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने जताया दुख, कहा- उनका अचानक ऐसे जाना....

बारामती में हुए भीषण विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया. इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी समेत देशभर के नेताओं ने जताया गहरा शोक जताया है.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 28 Jan 2026 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे कद्दावर और जमीन से जुड़े नेताओं में शुमार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार (28 जनवरी 2026) को सुबह एक भीषण विमान हादसे में दुखद निधन हो गया. यह हादसा उस समय हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान पुणे जिले के बारामती हवाई पट्टी पर उतरने का प्रयास कर रहा था. इस खबर ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के राजनीतिक गलियारों को स्तब्ध कर दिया है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी सहित देश के तमाम बड़े नेताओं ने इस अपूरणीय क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि अजित पवार का अचानक जाना सार्वजनिक जीवन के लिए एक अपूरणीय क्षति है. मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, 'बारामती में हुए दुखद विमान हादसे की खबर सुनकर मैं गहरे सदमे में हूं. अजित पवार जी एक अनुभवी नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर अटूट जुड़ाव था. उन्होंने दशकों तक महाराष्ट्र की जनता की सेवा की. उनके निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसे भरना नामुमकिन है.'

CM रेवंत रेड्डी ने संवेदनाएं व्यक्त कीं

सीएम रेवंत रेड्डी ने शोक संतप्त परिवार, महाराष्ट्र सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त कीं और ईश्वर से इस कठिन समय में परिवार को शक्ति देने की प्रार्थना की.

AAIB करेगा विमान हादसे की जांच

वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) बुधवार को बारामती हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे की जांच करेगा जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मृत्यु हो गई. दिल्ली स्थित ‘वीएसआर वेंचर्स’ द्वारा संचालित ‘लीयरजेट 46’ विमान हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार, चालक दल के सदस्यों सहित विमान में पांच लोग सवार थे.

ये भी पढ़ें: अजित पवार के निधन पर ममता बनर्जी ने जो लिखा, उससे मच गई हलचल, बोलीं- 'शॉक्ड, प्लेन क्रैश की...'

Published at : 28 Jan 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Revanth Reddy Telangana MAHARASHTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धर्म-परिवर्तन कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
धर्म-परिवर्तन कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: Mumbai से Baramati के लिए रवाना हुए Eknath Shinde | Maharshtra Plane Crash
Ajit Pawar Death: राख का ढेर में घड़ी की सुई से हुई अजित पवार के शव की पहचान! | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के निधन के समय कहां और किसके साथ थीं Supriya Sule? | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन के बाद उनके आवास पहुंचीं Fouzia Khan | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार का प्लेन ऐसे हुआ क्रैश...देखिए Baramati से ग्राउंड रिपोर्ट | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्म-परिवर्तन कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
धर्म-परिवर्तन कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
बॉलीवुड
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
इंडिया
'अजित पवार का जुनून काबिल-ए-तारीफ', PM मोदी ने शरद पवार को फोन कर जताया दुख
'अजित पवार का जुनून काबिल-ए-तारीफ', PM मोदी ने शरद पवार को फोन कर जताया दुख
हेल्थ
Kareena Kapoor: 45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget