अजित पवार के निधन पर तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने जताया दुख, कहा- उनका अचानक ऐसे जाना....

महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे कद्दावर और जमीन से जुड़े नेताओं में शुमार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार (28 जनवरी 2026) को सुबह एक भीषण विमान हादसे में दुखद निधन हो गया. यह हादसा उस समय हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान पुणे जिले के बारामती हवाई पट्टी पर उतरने का प्रयास कर रहा था. इस खबर ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के राजनीतिक गलियारों को स्तब्ध कर दिया है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी सहित देश के तमाम बड़े नेताओं ने इस अपूरणीय क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि अजित पवार का अचानक जाना सार्वजनिक जीवन के लिए एक अपूरणीय क्षति है. मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, 'बारामती में हुए दुखद विमान हादसे की खबर सुनकर मैं गहरे सदमे में हूं. अजित पवार जी एक अनुभवी नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर अटूट जुड़ाव था. उन्होंने दशकों तक महाराष्ट्र की जनता की सेवा की. उनके निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसे भरना नामुमकिन है.'

CM रेवंत रेड्डी ने संवेदनाएं व्यक्त कीं

सीएम रेवंत रेड्डी ने शोक संतप्त परिवार, महाराष्ट्र सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त कीं और ईश्वर से इस कठिन समय में परिवार को शक्ति देने की प्रार्थना की.

AAIB करेगा विमान हादसे की जांच

वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) बुधवार को बारामती हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे की जांच करेगा जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मृत्यु हो गई. दिल्ली स्थित ‘वीएसआर वेंचर्स’ द्वारा संचालित ‘लीयरजेट 46’ विमान हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार, चालक दल के सदस्यों सहित विमान में पांच लोग सवार थे.

