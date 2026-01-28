अजित पवार के निधन पर ममता बनर्जी ने जो लिखा, उससे मच गई हलचल, बोलीं- 'शॉक्ड, प्लेन क्रैश की...'

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद देशभर में शोक की लहर है. इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे की जांच की मांग की है. बुधवार सुबह मुंबई से बारामती जा रहा छोटा विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अजित पवार समेत कुल पांच लोगों की जान चली गई.

ममता बनर्जी ने की जांच की मांग

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दुर्घटना के कारणों का पता चल सके. उन्होंने हादसे को बेहद गंभीर बताते हुए जवाबदेही तय करने की जरूरत पर जोर दिया.

सोशल मीडिया पर जताया शोक

ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अजित पवार के अचानक निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने लिखा कि इस खबर से वह स्तब्ध और बेहद आहत हैं. ममता बनर्जी ने अपने संदेश में कहा, 'अजित पवार के अचानक निधन से मैं बेहद दुखी और स्तब्ध हूं. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और उनके साथ यात्रा कर रहे अन्य लोग आज सुबह बारामती में हुए भयानक विमान हादसे में जान गंवा बैठे. यह देश के लिए बड़ी क्षति है.'

Deeply shocked and stunned by the suddden demise of Ajit Pawar! The Deputy Chief Minister of Maharashtra and his co-passengers have died in a disastrous plane crash at Baramati today morning, and I am feeling a deep sense of loss.



My condolences to his family including his uncle… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 28, 2026

हादसे में 6 लोगों की मौत

इस हादसे में अजित पवार के अलावा विमान के दोनों पायलट और उनके सुरक्षा कर्मी भी मारे गए. विमान मुंबई से बारामती जा रहा था और लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

इस हादसे के बाद राजनीतिक जगत से लगातार शोक संदेश आ रहे हैं. दिल्ली से भी कई नेता एनसीपी संस्थापक शरद पवार के आवास की ओर रवाना हो रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात कर हादसे की जानकारी ली है.

बारामती के पास लैंडिंग के दौरान हादसा

जानकारी के मुताबिक, अजित पवार का विमान सुबह करीब 8 बजे मुंबई से रवाना हुआ था और बारामती में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर आग, धुआं और विमान के क्षतिग्रस्त हिस्से दिखाई दिए. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी लोगों की इस हादसे में मौत हो गई.