सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत, गंगाराम अस्पताल के लिए हुईं रवाना
Sonia Gandhi Health:
कांग्रेस की संसदीय दल की प्रमुख और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की मंगलवार (24 मार्च, 2026) को अचानक तबीयत खराब हो गई. इसके बाद उन्होंने राजधानी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. इस दौरान उनके बेटे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी अस्पताल के लिए रवाना हुए हैं.
