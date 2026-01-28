महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चालक दल के दो सदस्यों सहित 5 लोगों को ले जा रहा एक विमान बुधवार (28 जनवरी 2026) को बारामती हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस घटना में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर दुख जताया है. उन्होंने लिखा कि विमान दुर्घटना में अजित पवार के दुखद निधन की खबर अत्यंत स्तब्ध और बेहद दुखद है. एक ऐसे नेता का असमय देहांत, जिनका राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल और उज्जवल था. इस कठिन घड़ी में शोक संतप्त परिवार जिस अपार दुःख से गुजर रहा है, उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है. मैं पवार परिवार, उनके समर्थकों और शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.

मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे लिखा कि महाराष्ट्र की जनता की विभिन्न संवैधानिक पदों पर सेवा करने वाले अजित पवार को एक ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने अपनी जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा और सूझबूझ से किया. उनकी आत्मा को शांति मिले.

The news of the tragic demise of Shri Ajit Pawar, in a plane crash, is deeply shocking and profoundly distressing. It is an untimely loss of a leader who had a long and promising political career ahead.



No words can adequately express the immense grief that the bereaved family… — Mallikarjun Kharge (@kharge) January 28, 2026

कौन सा विमान हादसे का हुआ शिकार

मामले पर डीजीसीए अधिकारी ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारियों की एक टीम दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो रही है. उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त लीयरजेट 45 विमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दो अन्य कर्मी (एक पीएसओ और एक परिचालक) और चालक दल के दो सदस्य (पायलट-इन-कमांड और प्रथम अधिकारी) समेत पांच लोग सवार थे. अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान में सवार कोई भी व्यक्ति दुर्घटना में जीवित नहीं बचा.

