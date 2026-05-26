राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने तीन दिवसीय दौरे पर देवभूमि उत्तराखंड जाएंगी. 12 जून से शुरू होने वाले इस दौरे में राष्ट्रपति सबसे पहले देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) की पासिंग आउट परेड में सलामी लेंगी और केदारनाथ धाम में पूजा-अर्चना भी करेंगी.

तीन दिन, तीन अहम पड़ाव

बता दें कि 12 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर बाद राजधानी देहरादून पहुंचेंगी. उसके बाद राजपुर रोड स्थित 'राष्ट्रपति आशियाना' में वो विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगी और यहीं रात्रि विश्राम भी करेंगी.

IMA की पासिंग आउट परेड की सलामी

इसके बाद राष्ट्रपति अगले दिन यानि 13 जून को IMA में होने वाली पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और वहां वो परेड की सलामी लेंगी. बता दें कि यह परेड देश के भावी सैन्य अधिकारियों के लिए उनके करियर का सबसे यादगार और गौरवशाली क्षण होता है. खास बात यह है कि यह पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति मुर्मू IMA की पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगी.

केदारनाथ धाम के दर्शन कब करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू

बता दें कि 14 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगी. बाबा केदार के दर्शन के बाद दोपहर बाद वह हवाई मार्ग से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को देखते हुए देहरादून में प्रशासनिक तंत्र अभी से सक्रिय हो गया है. सोमवार (25 मई) को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्य सचिव की ओर से संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं.

उत्तराखंड में इस वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए राजधानी देहरादून से लेकर केदारनाथ तक पूरे दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे. प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि राष्ट्रपति का यह दौरा हर लिहाज से सुव्यवस्थित रहे.

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