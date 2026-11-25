दिल्ली में सर्दी ने धीरे-धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी है. बुधवार, 25 नवंबर को राजधानी में इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, सफदरजंग मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 1.3 डिग्री कम है. एक दिन पहले की तुलना में तापमान में 1.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई.

दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी पारा नीचे रहा. लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री, आयानगर में 10.4 डिग्री, पालम में 11 डिग्री और रिज में 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे साफ है कि ठंड का असर राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में महसूस किया जा रहा है.

अगले सात दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

IMD के 24 नवंबर को जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में अगले कुछ दिन आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. सुबह के समय कुछ इलाकों में धुंध या हल्का कोहरा छा सकता है. बारिश की संभावना नहीं जताई गई है.

तारीख अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान 25 नवंबर 24–26°C 9–11°C 26 नवंबर 24–26°C 9–11°C 27 नवंबर 24–26°C 8–10°C 28 नवंबर 24–26°C 9–11°C 29 नवंबर 24–26°C 9–11°C

इस पूर्वानुमान के अनुसार, 27 नवंबर को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच सकता है. इसका मतलब है कि नवंबर के आखिरी दिनों में सुबह और रात की ठंड बढ़ेगी. हालांकि दिन में धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. यानी दिन और रात के तापमान में अंतर बना रहेगा.

दिल्ली में कब पड़ेगी ज्यादा ठंड?

दिल्ली में नवंबर के आखिरी सप्ताह से दिसंबर की शुरुआत तक तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है. IMD के सफदरजंग केंद्र के सामान्य तापमान के आंकड़ों के मुताबिक, 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच सामान्य न्यूनतम तापमान करीब 10.3 डिग्री रहता है. 2 से 6 दिसंबर के दौरान यह घटकर 9.5 डिग्री और 12 से 16 दिसंबर के बीच करीब 8.6 डिग्री हो जाता है.

इससे संकेत मिलता है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक सुबह और रात की ठंड नवंबर के मुकाबले ज्यादा महसूस हो सकती है. हालांकि ये सामान्य तापमान के आंकड़े हैं, किसी खास दिन का पक्का पूर्वानुमान नहीं. वास्तविक तापमान हवा, बादल और पश्चिमी विक्षोभ जैसी मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.

तापमान गिरने की वजह क्या है?

दिल्ली के तापमान में गिरावट के पीछे उत्तर-पश्चिमी हवाओं की भूमिका अहम है. उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं उत्तर भारत के ठंडे इलाकों से होकर राजधानी तक पहुंचती हैं. इनके प्रभाव से रात और सुबह के तापमान में गिरावट आ सकती है.

इंडिया टुडे की 21 नवंबर की रिपोर्ट में स्वतंत्र मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया के हवाले से बताया गया था कि 23 नवंबर से उत्तर-पश्चिमी हवाओं की वापसी के कारण दिल्ली-NCR में तापमान और गिर सकता है. रिपोर्ट में 24-25 नवंबर के आसपास न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई थी. अब 25 नवंबर को सफदरजंग में 10 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है.

इसके अलावा आसमान साफ रहने पर रात में धरती की गर्मी तेजी से बाहर निकलती है. इससे भी न्यूनतम तापमान नीचे जा सकता है. सुबह की धुंध और हल्का कोहरा भी सर्दियों के मौसम की शुरुआत के संकेत हैं.

क्या दिल्ली में अभी शीतलहर चल रही है?

न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंचना अपने आप में शीतलहर घोषित होने का आधार नहीं है. IMD के अनुसार, मैदानी इलाकों में शीतलहर की स्थिति के लिए न्यूनतम तापमान का 10 डिग्री या उससे कम होना और सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री की गिरावट होना जरूरी है. एक अन्य स्थिति में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री या उससे नीचे पहुंचने पर भी शीतलहर घोषित की जा सकती है.

इसलिए दिल्ली में फिलहाल तापमान गिरने और सर्द सुबह का दौर है, लेकिन केवल 10 डिग्री के आंकड़े के आधार पर शीतलहर कहना सही नहीं होगा.

ठंड के साथ प्रदूषण भी चिंता का विषय

दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण की स्थिति भी चुनौती बनी हुई है. बुधवार सुबह 9 बजे तक राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 224 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है. चार निगरानी केंद्रों पर AQI बहुत खराब श्रेणी में रहा.

सर्दियों में हवा की गति कम होने और वातावरण में तापमान संबंधी उलटाव (Temperature Inversion) की स्थिति बनने पर प्रदूषक जमीन के करीब जमा हो सकते हैं. इससे प्रदूषण का असर बढ़ सकता है. हालांकि, तापमान में गिरावट और प्रदूषण के बीच संबंध को हर दिन के मौसम और हवा की स्थिति के आधार पर समझना जरूरी है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, नवंबर के आखिरी सप्ताह में दिल्ली का मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा. सुबह हल्की धुंध या कोहरा रह सकता है और न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.

दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक सामान्य न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री के आसपास पहुंचने लगता है. ऐसे में आने वाले दिनों में ठंड का असर बढ़ने की संभावना है. हालांकि कड़ाके की ठंड या शीतलहर कब शुरू होगी, इसकी तारीख अभी तय नहीं कही जा सकती. इसके लिए आने वाले दिनों के IMD पूर्वानुमान और वास्तविक तापमान पर नजर रखनी होगी.