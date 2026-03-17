Tamil Nadu: नशे की लत बनी मौत की वजह! पिता ने गुस्से में बेटे की ले ली जान

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के एटियापुरम क्षेत्र के पास स्थित पदरंथपुली गांव से एक बेहद सनसनीखेज और दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी. इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोगों को झकझोर कर रख दिया है. जानकारी के मुताबिक, पदरंथपुली गांव के रहने वाले बालचंद्रन अपनी पत्नी तिरुकेथीश्वरी और दो बेटों 22 साल के कनकराज और बालभारती के साथ जीवन यापन कर रहे थे. बालचंद्रन पेशे के सिलसिले में अपने गृहनगर को छोड़कर चेन्नई के पूनमल्ली इलाके में परिवार के साथ रहने लगे थे, जहां वह मिक्सर पैकेट बनाकर दुकानों में बेचने का काम करते थे.

बताया जा रहा है कि उनका बड़ा बेटा कनकराज नशीले पदार्थों, खासकर गांजे का आदी हो गया था और नशे की हालत में वह अक्सर झगड़ा करता था. उसकी इस आदत से परेशान होकर परिवार ने उसे वापस उसके गृहनगर पदरंथपुली भेज दिया, जहां वह अपनी दादी मदथी अम्माल के साथ रहने लगा.

दादी से सोने की बालियां और अंगूठी छीन ली

घटना से पहले 13 तारीख को कनकराज ने अपनी बाइक की मरम्मत के लिए पैसे मांगने के बहाने अपनी दादी से सोने की बालियां और अंगूठी छीन ली थी. इस घटना की जानकारी दादी ने अपने बेटे बालचंद्रन को दी. इसके बाद बालचंद्रन ने बेटे को 70 हजार रुपये की मांग पर जी-पे के माध्यम से 2,500 रुपये भेजे और बाकी पैसे बाद में देने का आश्वासन दिया. पैसे मिलने के बाद कनकराज ने दादी के गहने वापस कर दिए.

हालांकि अगले ही दिन कनकराज ने अपने माता-पिता को फोन कर धमकी दी कि अगर उसे बाकी पैसे नहीं दिए गए, तो वह अपनी दादी की हत्या कर देगा. इसके अलावा, नशे की लत के चलते वह गांव के अन्य लोगों के साथ भी झगड़े कर रहा था. दादी मदथी अम्माल ने इस संबंध में अपने बेटे से शिकायत करते हुए कहा कि वह अब उसे संभाल नहीं सकतीं और उसे तुरंत चेन्नई ले जाया जाए.

कनकराज ने पिता पर किया हमला

यह सुनकर बालचंद्रन गुस्से में अपनी पत्नी के साथ उसी रात पदरंथपुली गांव पहुंच गया. रविवार रात को जब माता-पिता वहां पहुंचे, तो कनकराज ने उनसे फिर पैसे की मांग की. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. बताया जाता है कि झगड़े के बाद कनकराज कुछ समय के लिए बाहर चला गया और फिर रात करीब 12:15 बजे वापस घर लौटा. उस समय उसने अपने पिता से सवाल किया कि क्या वह बिना पैसे दिए सो रहे हैं और अपनी मां से भी बहस करते हुए उन पर हमला कर दिया.

इससे गुस्साए बालचंद्रन ने पहले एक डंडा उठाकर कनकराज के सिर पर वार किया और गुस्से में कहा कि वह उसकी हरकतों से परेशान हो चुका है. इसके बावजूद कनकराज ने अपने पिता पर फिर से हमला करने की कोशिश की. इसी दौरान बालचंद्रन ने पास में रखा ग्राइंडर का पत्थर उठाकर उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया.

पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया

इस हमले में कनकराज गंभीर रूप से घायल हो गया और खून से लथपथ होकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही एटियापुरम पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी पिता बालचंद्रन को गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि मृतक कनकराज के खिलाफ एटियापुरम और नलातिन पुथुर पुलिस स्टेशनों में गांजा बेचने समेत कई मामले पहले से दर्ज थे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.