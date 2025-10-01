AIMPLB का बड़ा फैसला! वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भारत बंद स्थगित, जानें नई तारीख

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने 3 अक्टूबर को वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बुलाए गए भारत बंद को स्थगित कर दिया है. बोर्ड ने इस निर्णय के पीछे देश के कई राज्यों में त्योहारों का समापन होना बताया है. AIMPLB ने कहा है कि नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी.

क्यों स्थगित किया गया भारत बंद?

AIMPLB के अनुसार, कुछ राज्यों में 3 अक्टूबर को धार्मिक त्योहारों का आयोजन है. इस स्थिति को देखते हुए बोर्ड के पदाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की. बैठक में विस्तृत चर्चा और स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद यूनानिमस निर्णय लिया गया कि भारत बंद को स्थगित किया जाए. बोर्ड ने स्पष्ट किया कि भारत बंद स्थगित करने का यह निर्णय केवल तारीख के कारण लिया गया है, और आंदोलन की प्रतिबद्धता जारी रहेगी.

आंदोलन जारी रहेगा

AIMPLB ने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ उनका विरोध आंदोलन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा. सभी अन्य कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन निर्धारित तिथियों पर आयोजित किए जाएंगे. बोर्ड के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी और आंदोलन की गतिविधियां प्रभावी ढंग से जारी रहेंगी.

क्या है वक्फ़ बोर्ड कानून?

वक्फ बोर्ड कानून एक ऐसा कानून है जो भारत में मुस्लिम वक्फ़ संपत्ति के प्रबंधन और संरक्षण के लिए बनाया गया है. वक्फ़ संपत्ति में मस्जिदें, मदरसें, धर्मशालाएं, भूमि और अन्य धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य की संपत्तियां शामिल होती हैं. यह कानून वक्फ़ बोर्ड और संबंधित अधिकारियों को अधिकार देता है कि वे इन संपत्तियों का पंजीकरण, देखभाल, प्रशासन और लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करें. वक्फ़ संपत्तियों के दुरुपयोग या अनियंत्रित प्रबंधन को रोकने के लिए यह कानून समय-समय पर संशोधित भी किया जाता है, ताकि समुदाय के धार्मिक और सामाजिक हित सुरक्षित रह सकें.

