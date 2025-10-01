हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वघुटनों पर आया पाकिस्तान! PCB चीफ ने भारत से मांगी माफी, एशिया कप ट्रॉफी पर बोले - 'जो हुआ, सो...'

घुटनों पर आया पाकिस्तान! PCB चीफ ने भारत से मांगी माफी, एशिया कप ट्रॉफी पर बोले - 'जो हुआ, सो...'

Asia cup 2025 Final: पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने भारत से माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि एशिया कप 2025 फाइनल के बाद जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 01 Oct 2025 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने भारत से माफी मांग ली है. उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में कहा कि हमें अब नई शुरुआत करनी चाहिए. नकवी एशिया कप 2025 के फाइनल मैच के बाद ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे. भारत ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी. नकवी अभी तक अकड़ दिखा रहे थे, लेकिन अब झुक गए हैं. उन्होंने ट्रॉफी वापसी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है.

नकवी ने एसीसी की बैठक में कहा, ''जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हमें नई पहल करनी चाहिए. सूर्यकुमार यादव खुद आकर ट्रॉफी ले जाएं.'' दुबई में मंगलवार (30 सितंबर) एसीसी की बैठक हुई थी. इसमें बीसीसीआई ने एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा उठाया. इसके बाद नकवी ने माफी मांग ली. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फाइनल में पाकिस्तान की हार के बाद नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. नकवी ने काफी इंतजार किया, लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ी राजी नहीं हुआ. इसके बाद नकवी ट्रॉफी और मेडल दोनों साथ लेकर चले गए.

पाकिस्तान में उठी नकवी के इस्तीफे की मांग

पाकिस्तान की ओर से भी नकवी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं. पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने नकवी का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें एक पद छोड़ देना चाहिए. नकवी पीसीबी चीफ होने के साथ-साथ पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं. 'टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट' के मुताबिक अफरीदी ने कहा, ''नकवी को एक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. पाकिस्तान क्रिकेट पर इस वक्त ध्यान देने की सख्त जरूरत है.''

मोहसिन नकवी को लेकर क्या बोले कीर्ति आजाद

पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने कहा, ''माफी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, यह अलग बात है. ट्रॉफी उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, वे लेकर कैसे चले गए. ये तो ऐसे हो गया कि आउट हो गए तो बैट और बॉल लेकर चले गए.''

Published at : 01 Oct 2025 12:36 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Breaking News Abp News Mohsin Naqvi IND VS PAK TEAM INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
टेलीविजन
राखी सावंत का कैसा हो गया हाल, पहचान नहीं पाए फैंस, बालिका वधू फेम अविका गोर की शादी में लगाए ठुमके
राखी सावंत का कैसा हो गया हाल, पहचान नहीं पाए फैंस, बालिका वधू फेम अविका गोर की शादी में लगाए ठुमके
यूटिलिटी
UPI Payment Security: अब फ्रॉड नहीं कर पाएंगे साइबर क्रिमिनल, UPI पर पैसे मांगने का ऑप्शन हुआ बंद
अब फ्रॉड नहीं कर पाएंगे साइबर क्रिमिनल, UPI पर पैसे मांगने का ऑप्शन हुआ बंद
शिक्षा
UGC ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को किया डिफाल्टर घोषित, यहां चेक कर लें लिस्ट
UGC ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को किया डिफाल्टर घोषित, यहां चेक कर लें लिस्ट
हेल्थ
Navratri Fasting Tips: नवरात्र का व्रत तोड़ते ही न खा लेना ये चीजें, हो जाएगी दिक्कत
नवरात्र का व्रत तोड़ते ही न खा लेना ये चीजें, हो जाएगी दिक्कत
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget