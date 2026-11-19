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बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, अधिकारी ने मुलाकात के दौरान मां दुर्गा की पारंपरिक डोकरा कलाकृति गृह मंत्री को भेंट की.
बंगाल सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि इस दौरान पश्चिम बंगाल के विकास, कानून-व्यवस्था की स्थिति और राज्य से जुड़े अन्य अहम मुद्दों के साथ-साथ जनता के कल्याण को लेकर चर्चा हुई. अधिकारी ने मुलाकात के लिए अमित शाह का आभार जताया.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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