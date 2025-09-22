हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअहमदाबाद विमान हादसे की जांच की निष्पक्षता पर याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

अहमदाबाद विमान हादसे की जांच की निष्पक्षता पर याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में DGCA की भूमिका भी सवालों में है, लेकिन जांच टीम में DGCA के 3 अधिकारी रखे गए हैं.

By : निपुण सहगल | Updated at : 22 Sep 2025 01:59 PM (IST)

12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन नाम की संस्था ने आरोप लगाया है कि 260 लोगों की मौत वाली इस दुर्घटना की जांच पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है. कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन निदेशालय (DGCA) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) से जवाब मांगा है.

क्या है मामला?
12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग विमान टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद गिर गया था. इससे विमान में बैठे 241 लोगों की मृत्यु हो गई थी. जिस जगह पर विमान गिरा, वहां भी 19 लोग मारे गए. अब एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि घटना के 100 दिन से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी लोगों को पता नहीं है कि यह दुर्घटना कैसे हुई. इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

याचिकाकर्ता की दलील
याचिकाकर्ता के लिए वकील प्रशांत भूषण जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच के सामने पेश हुए. उन्होंने कहा कि इस मामले में DGCA की भूमिका भी सवालों में है, लेकिन जांच टीम में DGCA के 3 अधिकारी रखे गए हैं. हादसे में बचे इकलौते जीवित गवाह के बयान को भी प्रारंभिक रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है.

'सिर्फ पायलट पर दोष मढ़ने की कोशिश'
प्रशांत भूषण ने कहा कि शुरुआती जांच रिपोर्ट के सिर्फ चुनिंदा हिस्से को जारी किया गया है. तकनीकी और मशीनी कमियों को नजरअंदाज कर सिर्फ पायलट की गलती को सामने लाया गया. इससे जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं. भूषण ने निष्पक्ष जांच टीम के गठन की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि विमान की तकनीकी बातों को दर्ज करने वाले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जानकारी सार्वजनिक की जाए.

कोर्ट ने क्या कहा?
जजों ने कहा कि शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद सिर्फ पायलट की गलती पर प्रमुखता से चर्चा होना दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन सारी जानकारी सार्वजनिक करने की याचिकाकर्ता की मांग भी सही नहीं लगती. उम्मीद की जानी चाहिए कि अंतिम जांच रिपोर्ट में सभी बातों का जवाब मिलेगा. कोर्ट याचिका में जताई गई चिंता से सहमत है इसलिए, नोटिस जारी कर रहा है. यह नोटिस इस सीमित सवाल पर है कि क्या हादसे की स्वतंत्र, निष्पक्ष और तेज जांच हो रही है.

और पढ़ें

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 22 Sep 2025 01:42 PM (IST)
Tags :
Air India Plane Crash SUPREME COURT Ahemdaba Ahemdaba Air Indian Plane Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत का राफेल या पाकिस्तान के करीबी सऊदी का यूरोफाइटर टाइफून, अगर आमने-सामने आए दोनों तो कौन सा होगा तबाह?
भारत का राफेल या PAK के करीबी सऊदी का यूरोफाइटर, अगर आमने-सामने आए दोनों तो कौन सा होगा तबाह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: ओपी राजभर के बेटे ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन? इशारों में कर दिया बड़ा दावा
ओपी राजभर के बेटे ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन? इशारों में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

H-1B Visa Update: Trump के वीजा कांड से भारत में मची तबाही लाखों लोगों के टूट गए सपने...सुनिए कहानी!
रामलीला में रावण का किरदार निभाएंगे आर्य बब्बर, दिल्ली के लाल किले में गूंजेगी हंसी
I Love Mohammed Protest: Uttarakhand के Kashipur में जुलूस हिंसक, Police पर पथराव, कई घायल!
बैड्स आफ बालीवुड में लक्ष्य-राघव का आन-स्क्रीन अभिनय उनके किल आफ-स्क्रीन रिश्ते पर आधारित है
Homebound review: आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत का राफेल या पाकिस्तान के करीबी सऊदी का यूरोफाइटर टाइफून, अगर आमने-सामने आए दोनों तो कौन सा होगा तबाह?
भारत का राफेल या PAK के करीबी सऊदी का यूरोफाइटर, अगर आमने-सामने आए दोनों तो कौन सा होगा तबाह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: ओपी राजभर के बेटे ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन? इशारों में कर दिया बड़ा दावा
ओपी राजभर के बेटे ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन? इशारों में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
'ताकि तन-मन से पवित्र रहूं', पूनम पांडे ने 9 दिन नवरात्रि व्रत करने का किया ऐलान, रामलीला में मंदोदरी के किरादर निभाने को लेकर कही ये बात
'तन-मन से पवित्र रहूं', पूनम पांडे ने 9 दिन नवरात्रि व्रत करने का किया ऐलान
यूटिलिटी
Indian Railway Wake up Service: रात 3 बजे आएगा ट्रेन का स्टॉपेज और लग रहा सोते रहने का डर! यह काम करेंगे तो खुद जगाएगा रेलवे
रात 3 बजे आएगा ट्रेन का स्टॉपेज और लग रहा सोते रहने का डर! यह काम करेंगे तो खुद जगाएगा रेलवे
ट्रेंडिंग
Video: शर्त लगा लो! स्टेज पर इन दो बच्चों की हरकतें देख आप खूब हसेंगे, लोग बोले- दो भाई, दोनों तबाही
Video: शर्त लगा लो! स्टेज पर इन दो बच्चों की हरकतें देख आप खूब हसेंगे, लोग बोले- दो भाई, दोनों तबाही
हेल्थ
World Ayurveda Day: क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Embed widget