एक्सप्लोरर
अफगान विदेश मंत्री मुतक्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की No Entry पर MEA का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि शुक्रवार (10 अक्टूबर) को दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालय का कोई हस्तक्षेप या भूमिका नहीं थी. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला पत्रकारों को इस प्रेस इंटरैक्शन में शामिल न करने का निर्णय MEA का नहीं था. MEA की यह टिप्पणी अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति पर उठी आलोचनाओं के बीच आई है. मंत्रालय ने कहा कि यह मुद्दा केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजकों द्वारा तय किया गया था और MEA की कोई भूमिका नहीं थी.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'उनका अपमान क्यों होने दिया गया?', अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की PC में महिला पत्रकारों की No Entry पर भड़कीं प्रियंका गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
Advertisement
इंडिया
6 Photos
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
इंडिया
8 Photos
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL