PM मोदी से संसद जाकर मिले आचार्य प्रमोद कृष्णम, जानें किस मुद्दे को लेकर हुई बातचीत?

कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. आचार्य प्रमोद कृष्णम पीएम मोदी से मिलने के लिए संसद भवन के प्रधानमंत्री कक्ष में पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी को श्री कल्कि धाम के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट दी. इस मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही शिलान्यास किया था. इसके साथ ही प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को विश्व की प्रथम कल्कि कथा के प्रसाद और श्री कल्कि धाम का अंग-वस्त्रम भी भेंट किया.

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा, “भारतीय संसद के पीएम कक्ष में आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को श्री कल्कि धाम के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट और विश्व की प्रथम कल्कि कथा के प्रसाद और श्री कल्कि धाम का अंग-वस्त्रम भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.”

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 2024 के फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास और इसके मॉडल का अनावरण भी किया था. इस विशेष मंदिर का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण न्यास की ओर से किया जा रहा है, इस निर्माण न्यास के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं.

श्री कल्कि धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वयं मौजूद थे. इसके लिए कार्यक्रम में कई संत, धार्मिक नेताओं सहित अन्य लोग भी शामिल थे. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए श्री कल्कि धाम निर्माण न्यास के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर किया था. इसके अलावा, कई संतों ने भी पीएम मोदी को अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया था.

