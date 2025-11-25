ओल्ड हैदराबाद के शालीबंदा में हादसा, दुकान में आग से कार में विस्फोट, एक की मौत की खबर, कई घायल

हैदराबाद के शालीबंदा इलाके में आज सुबह एक भीषण आग लग गई, जिसके बाद हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं. यह जानकारी स्थानीय निगम पार्षद मुस्तफा मुजफ्फर ने दी है. हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी जनहानि की पुष्टि नहीं की है. घटना सुबह करीब 9:45 बजे शाह अली बंडा चौराहे के पास गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

डीसीपी (साउथ) किरण खरे के अनुसार, घटना गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई. जल्द ही आग ने पास खड़ी एक सीएनजी फिटेड कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ. विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की दुकानों के शटर उड़ गए और इमारतों के शीशे टूट गए.

इस बीच, स्थानीय पार्षद मुस्तफा मुजफ्फर ने मौके पर ही एक मौत की पुष्टि की. उन्होंने बताया, "मेरी टीम के साथ मैं घटनास्थल पर पहुंचा. कुछ लोग आग बुझाने में मदद कर रहे थे, जबकि हमने घायलों को विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया. इस दौरान एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है." उनके इस बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया है.

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पांच दमकल गाड़ियां और पुलिस बल पहुंच गया. एहतियातन पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया है. चारमीनार-चंद्रायंगुट्टा मुख्य सड़क को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है ताकि बचाव और राहत कार्यों में कोई बाधा न आए.

अभी तक की जांच में यह घटना एक दुर्घटना मानी जा रही है. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है. घायलों को शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है और मौके पर स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है.