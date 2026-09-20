ममता बनर्जी को मिला अभिजीत दीपके का साथ, कहा, 'ज्ञानेश कुमार को BJP...'

तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने ममता बनर्जी का साथ दिया है. सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. दीपके ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में झुकाव का आरोप लगाते हुए तंज कसा कि ज्ञानेश कुमार को अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, उससे उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्र भूमिका को लेकर सवाल खड़े होते हैं. दीपके की यह टिप्पणी चुनाव चिह्नों को लेकर विवाद, उम्मीदवारों की गिरफ्तारी और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोपों के बीच आई है.

'चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा'

दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग का रवैया बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता है. इसी को लेकर उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, "ज्ञानेश कुमार को आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए." हालांकि, ये अभिजीत दीपके द्वारा लगाए गए आरोप और उनकी राजनीतिक टिप्पणी हैं. चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है.

चुनाव चिह्न और उम्मीदवारों की गिरफ्तारी का भी मुद्दा

अभिजीत दीपके ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कई मुद्दे उठाए. इनमें राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न को लेकर विवाद, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की गिरफ्तारी और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोप शामिल हैं. उन्होंने इन घटनाक्रमों को चुनाव आयोग की निष्पक्षता से जोड़ते हुए सवाल उठाए.

दिल्ली में 33.1 लाख मतदाताओं को जारी हुए नोटिस

इसी बीच दिल्ली में जारी मतदाता सूची के मसौदे को लेकर भी चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा तेज है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 33.1 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में ऐसे मामलों की पहचान की गई है, जिनमें या तो मतदाता विवरण में 'तार्किक विसंगतियां' मिली हैं या उनका विवरण पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) से मैप नहीं हुआ है. रेखा गुप्ता के मामले में बाद में विसंगति दूर कर दी गई, जबकि अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के रिकॉर्ड को 'नो मैपिंग' श्रेणी में रखा गया है.

बंगाल में तृणमूल के नाम और चुनाव चिह्न पर विवाद

पश्चिम बंगाल में भी चुनाव चिह्न और पार्टी की पहचान को लेकर तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच विवाद सामने आया. चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के लिए विकल्प मांगे थे. इसके बाद आयोग ने दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए. रिपोर्टों के मुताबिक, ममता बनर्जी के गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' का चुनाव चिह्न दिया गया, जबकि दूसरे गुट को अलग नाम और चिह्न आवंटित किया गया.

नंदीग्राम की उम्मीदवार ने वापस लिया नाम

इसी विवाद के बीच ममता बनर्जी गुट की नंदीग्राम उपचुनाव प्रत्याशी संचिता प्रधान डे ने अपना नामांकन वापस ले लिया. यह फैसला चुनाव आयोग द्वारा नए नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए जाने के कुछ घंटे बाद आया. इसके बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की.

ममता बनर्जी पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट

तृणमूल कांग्रेस के नाम और पारंपरिक चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग के फैसले को लेकर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर ममता बनर्जी और दूसरे गुट की ओर से दावा किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने मामले में हस्तक्षेप किया था. बंगाल उपचुनाव को लेकर यह विवाद अब चुनाव आयोग से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है.

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