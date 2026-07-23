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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में बदमाशों की एंट्री, सीलमपुर का हिस्ट्रीशीटर हाजी अफजाल पहुंचा; पत्नी AAP की पार्षद

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में बदमाशों की एंट्री, सीलमपुर का हिस्ट्रीशीटर हाजी अफजाल पहुंचा; पत्नी AAP की पार्षद

हाजी अफजाल दिल्ली के सीलमपुर इलाके का नामी बदमाश हैं. उसके खिलाफ मकोका, हत्या का प्रयास जैसे कई मामले दर्ज हैं. वो फिलहाल जमानत पर बाहर है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 23 Jul 2026 07:19 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में सीलमपुर का नामी बदमाश हाजी अफजाल भी पहुंचा था. उसके खिलाफ मकोका, हत्या का प्रयास समेत कई मामले दर्ज हैं. हाजी लंबे समय से जमानत पर बाहर आया हुआ है. CJP के प्रदर्शन में बदमाश हाजी अफजाल 20 जुलाई को पहुंचा था. 

हाजी अफजाल ने खुद जंतर-मंतर पर नारेबाजी करते हुए वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कि सफेद कपड़ों में वो आगे-आगे चल रहा है और उसके साथी भी वहां मौजूद हैं. बता दें कि हाजी अफजाल की पत्नी सीलमपुर इलाके से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद है.

 
 
 
 
 
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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े छात्र

सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी जंतर-मंतर पर 25 दिनों से प्रदर्शन कर रही है. दिल्ली पुलिस ने वांगचुक की खराब तबीयत का हवाला देकर उन्हें जबरदस्ती वहां से हटा दिया था और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया था. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

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इस आंदोलन को AAP ने किया सपोर्ट

बता दें कि इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी पहले ही दिन से अपना समर्थन दे रही है. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय जैसे नेता जंतर-मंतर पर गए थे और उन्होंने अपना समर्थन दिया था. जब 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद केजरीवाल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की थी. हाजी अफजाल आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में उसका वहां जाने का मतलब राजनीति को चमकाना ही था.

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20 जुलाई को छात्रों ने निकाला था संसद मार्च

नीट पेपर लीक का जिम्मेदार छात्रों की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ठहराया गया है और उनकी मांग है कि प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए. इसी मांग को लेकर सीजेपी ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद भवन तक मार्च निकालने की अपील की थी, जिसमें बड़ी संख्या में युवा जुटे थे. प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस की उनसे झड़प भी हुई थी, इस दौरान लाठीचार्ज भी देखने को मिला था. 

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 23 Jul 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
AAP Breaking News Abp News Cockroach Janta Party CJP Protest
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