दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के बीच रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की एक अधिकारी सोनिया सहरावत चर्चा का विषय बन गई हैं. संसद मार्च के एक दिन बाद कथित तौर पर इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने की वजह से उन्हें लेकर बवाल मचा है. उनकी स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो गया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों का अपमान होता दिख रहा है. सहरावत भी 20 जुलाई को संसद मार्च के दिन जंतर-मंतर पर मौजूद थीं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सहरावत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक छोटी रील पोस्ट की थी, जिसे बाद में हटा दिया गया. स्टोरी में लिखा था, "खुद को तो ठीक कर नहीं सकते और देश को ठीक करना चाहते हैं." इस कथित पोस्ट पर CJP ने तीखी आलोचना की और सहरावत पर प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ाने और सुरक्षाबलों की बर्बरता को सही ठहराने का आरोप लगाया.

CJP ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "यह RAF अधिकारी असल में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कॉकरोच समझती हैं और सोचती हैं कि इसी वजह से पुलिस की बर्बरता सही थी, लेकिन देखिए, हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच कभी नहीं मरते."

क्या बोलीें महुआ मोइत्रा

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इसकी आलोचना की. उन्होंने एक्स पर स्टोरी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा, "RAF असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत की इंस्टा प्रोफ़ाइल हमारे बच्चों (प्रदर्शनकारियों) को कॉकरोच कह रही हैं."

RAF assistant commandant Sonia Shehrawat’s insta profile calling our children protestors cockroaches. Let’s find out who she is, where she lives, what’s her record? Let’s name & shame & drag each of these zealots through the law pic.twitter.com/RzXnXjfDMW — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 22, 2026

अभिजीत दीपके ने उठाए थे सवाल

20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च वाले दिन सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोनिया सहरावत को लेकर सवाल उठाए थे कि आरएएफ कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों खासकर महिलाओं के खिलाफ भी बल प्रयोग किया था. एक लॉरी पर खड़े होकर दीपके ने अधिकारी से सवाल पूछते हुए कहा था कि महोदया, एक महिला होने के नाते, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप पुरुषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ की जा रही क्रूरता का समर्थन करती हैं?

सुरक्षाकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाने वाली एक महिला प्रदर्शनकारी का जिक्र करते हुए दीपके ने बताया था कि लड़की ने कहा है कि उसके साथ मारपीट की गई और उसकी छाती पर मारा गया. क्या यह सही है?

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