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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कॉकरोच नहीं मरते...' कौन हैं RAF अधिकारी सोनिया सहरावत? जिनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर मचा हुआ है बवाल

'कॉकरोच नहीं मरते...' कौन हैं RAF अधिकारी सोनिया सहरावत? जिनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर मचा हुआ है बवाल

दिल्ली में चल रहे CJP के विरोध-प्रदर्शन के बीच RAF की एक अधिकारी सोनिया सहरावत को लेकर बवाल मचा हुआ है. उन पर प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 23 Jul 2026 07:04 AM (IST)
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दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के बीच रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की एक अधिकारी सोनिया सहरावत चर्चा का विषय बन गई हैं. संसद मार्च के एक दिन बाद कथित तौर पर इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने की वजह से उन्हें लेकर बवाल मचा है. उनकी स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो गया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों का अपमान होता दिख रहा है. सहरावत भी 20 जुलाई को संसद मार्च के दिन जंतर-मंतर पर मौजूद थीं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सहरावत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक छोटी रील पोस्ट की थी, जिसे बाद में हटा दिया गया. स्टोरी में लिखा था, "खुद को तो ठीक कर नहीं सकते और देश को ठीक करना चाहते हैं." इस कथित पोस्ट पर CJP ने तीखी आलोचना की और सहरावत पर प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ाने और सुरक्षाबलों की बर्बरता को सही ठहराने का आरोप लगाया.

CJP ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "यह RAF अधिकारी असल में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कॉकरोच समझती हैं और सोचती हैं कि इसी वजह से पुलिस की बर्बरता सही थी, लेकिन देखिए, हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच कभी नहीं मरते."

क्या बोलीें महुआ मोइत्रा 
TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इसकी आलोचना की. उन्होंने एक्स पर स्टोरी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा, "RAF असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत की इंस्टा प्रोफ़ाइल हमारे बच्चों (प्रदर्शनकारियों) को कॉकरोच कह रही हैं."

अभिजीत दीपके ने उठाए थे सवाल
20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च वाले दिन सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोनिया सहरावत को लेकर सवाल उठाए थे कि आरएएफ कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों खासकर महिलाओं के खिलाफ भी बल प्रयोग किया था. एक लॉरी पर खड़े होकर दीपके ने अधिकारी से सवाल पूछते हुए कहा था कि महोदया, एक महिला होने के नाते, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप पुरुषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ की जा रही क्रूरता का समर्थन करती हैं?

सुरक्षाकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाने वाली एक महिला प्रदर्शनकारी का जिक्र करते हुए दीपके ने बताया था कि लड़की ने कहा है कि उसके साथ मारपीट की गई और उसकी छाती पर मारा गया. क्या यह सही है?

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 23 Jul 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
RAF Mahua Moitra CJP Sonia Saharawat
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