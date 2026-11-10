ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDMK का TVK विधायक के खिलाफ शिकायत, महिला अधिकारी को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप

DMK का TVK विधायक के खिलाफ शिकायत, महिला अधिकारी को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप

DMK विधायक ने कहा कि हमने व्यक्तिगत रूप से कल्लाकुरिची SP से मिलकर उन्हें आवेदन दिया है, जिसमें इस बात की जांच करने की मांग की गई है कि क्या महिला अधिकारी को सच में अश्लील मैसेज भेजे गए थे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 10 Nov 2026 10:29 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी पार्टी DMK ने सोमवार (9 नवंबर, 2026) को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सत्तारूढ़ पार्टी TVK के एक विधायक अरुल विग्नेश के खिलाफ कल्लाकुरिची जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) से शिकायत की है. डीएमके ने TVK विधायक अरुल विग्नेश के खिलाफ जिला कलेक्टर को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही, विपक्षी पार्टी ने एसपी से जिला कलेक्टर और दूसरी महिला अधिकारियों के लिए सुरक्षा की भी मांग की है.

DMK विधायक वसंतम कार्तिकेयन के नेतृत्व में पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक शहनाज से मुलाकात की और मामले में सही से जांच और कड़ी कार्रवाई करने की मांग के साथ महिला अधिकारियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की भी मांग की.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
छठ महापर्व को देखते हुए उत्तर रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, कुछ ट्रेनों में जोड़े अतिरिक्त कोच
छठ महापर्व को देखते हुए उत्तर रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, कुछ ट्रेनों में जोड़े अतिरिक्त कोच
इंडिया
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
इंडिया
भारत की छवि बिगाड़ रहे चीनी कंटेन्ट कंटेंट क्रिएटर्स, ढाका की गंदगी को बता दिया दिल्ली
भारत की छवि बिगाड़ रहे चीनी कंटेन्ट कंटेंट क्रिएटर्स, ढाका की गंदगी को बता दिया दिल्ली
इंडिया
'इजरायल में नई सरकार के गठन के बाद भारत संग कैसे रहेंगे रिश्ते', MEA ने दिया जवाब
'इजरायल में नई सरकार के गठन के बाद भारत संग कैसे रहेंगे रिश्ते', MEA ने दिया जवाब

महिला कलेक्टर सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहीं, यह शर्मनाक बात- कार्तिकेयन

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, कल्लाकुरिची एसपी से मुलाकात और शिकायत दर्ज कराने के बाद DMK विधायक ने वसंतम कार्तिकेयन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि एक महिला जिला कलेक्टर, जो नए बने कल्लाकुरिची जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी हैं, भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहीं हैं. 

उन्होंने कहा, ‘हमने व्यक्तिगत रूप से कल्लाकुरिची पुलिस अधीक्षक (SP) से मिलकर उन्हें आवेदन दिया है, जिसमें इस बात की जांच करने की मांग की गई है कि क्या महिला अधिकारी को सच में अश्लील मैसेज भेजे गए थे. अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो इस आरोप के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.’

CBCID या CBI को मामले की जांच सौंपने की मांग

वसंतम कार्तिकेयन ने कहा, ‘क्योंकि इस मामले को लेकर आरोप में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक का नाम शामिल है, ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच करने में मुश्किलें आ सकती हैं.’ उन्होंने कल्लाकुरिची एसपी से मांग की कि मामले में केस दर्ज किया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच के लिए क्राइम ब्रांच-क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CBCID) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर किया जाए.

यह भी पढ़ेंः नंदीग्राम की हिंसा पर फिर होगी जांच, शुभेंदु अधिकारी ने खोली लेफ्ट के दौर की काली फाइल

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
Read More
Published at : 10 Nov 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
DMK Tamil Nadu CM Vijay TVK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
छठ महापर्व को देखते हुए उत्तर रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, कुछ ट्रेनों में जोड़े अतिरिक्त कोच
छठ महापर्व को देखते हुए उत्तर रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, कुछ ट्रेनों में जोड़े अतिरिक्त कोच
इंडिया
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
इंडिया
भारत की छवि बिगाड़ रहे चीनी कंटेन्ट कंटेंट क्रिएटर्स, ढाका की गंदगी को बता दिया दिल्ली
भारत की छवि बिगाड़ रहे चीनी कंटेन्ट कंटेंट क्रिएटर्स, ढाका की गंदगी को बता दिया दिल्ली
इंडिया
'इजरायल में नई सरकार के गठन के बाद भारत संग कैसे रहेंगे रिश्ते', MEA ने दिया जवाब
'इजरायल में नई सरकार के गठन के बाद भारत संग कैसे रहेंगे रिश्ते', MEA ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
बिहार
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
इंडिया
‘डरी हुई और परेशान’, सोनिया गांधी ने किताब में बताया 2 बार कैंसर से जूझने का एक्सपेरियंस और दर्द
‘डरी हुई और परेशान’, सोनिया गांधी ने किताब में बयां किया 2 बार कैंसर से जूझने का भयावह दर्द
क्रिकेट
'मैंने पापा से वादा किया था', सहवाग के बेटे ने 160 रनों की पारी खेलने के बाद खोला राज
'मैंने पापा से वादा किया था', सहवाग के बेटे ने 160 रनों की पारी खेलने के बाद खोला राज
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इंडिया
चीन, LAC, नेपाल PM के भारत दौरे, US कोर्ट का समन..विदेश मंत्रालय ने क्या बताया?
चीन, LAC, नेपाल PM के भारत दौरे, US कोर्ट का समन..विदेश मंत्रालय ने क्या बताया?
इंडिया
Explained: PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
टेक्नोलॉजी
Jio vs Vi 84 Days Plans : 84 दिन की वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग... Jio और Vi में किसका प्लान बेहतर?
84 दिन की वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग... Jio और Vi में किसका प्लान बेहतर?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget