वांगचुक की पत्नी से हुई बर्बरता? दिल्ली पुलिस ने किया फैक्ट चेक, फिर CJP नेता ने बताई हकीकत!
सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने करीबन दोपहर तीन बजे बताया था कि दिल्ली पुलिस ने गीतांजलि जी के बाल खींचे और उनके साथ मारपीट की. एक 12 साल की बच्ची का सिर फूट गया है. 40 से 50 लोगों के सिर फूटे हैं.
CJP Parliament March: सीजेपी का प्रदर्शन अब बवाल में बदल गया है. दिल्ली पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रही है. सीजेपी प्रवक्ता ने सोनम वांगचुक की पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगाया है. जिसपर दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेक किया है, जिसे उन्होंने अगले ही पोस्ट में इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है. जिसमें गीतांजलि वांग्मो के साथ हुई अभद्रता को स्पष्ट किया है.
क्या अलर्ट जारी किया था, सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने?
सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने करीबन दोपहर तीन बजे बताया था कि दिल्ली पुलिस ने गीतांजलि जी के बाल खींचे और उनके साथ मारपीट की. एक 12 साल की बच्ची का सिर फूट गया है. 40 से 50 लोगों के सिर फूटे हैं. उन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए पूछा कि यह सब क्या हो रहा है?
दिल्ली पुलिस ने किया फैक्ट चेक
इस पर दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेक करते हुए प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी गलत है. गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है. इन पोस्ट्स में दावा किया गया है कि लड़की से साथ मारपीट की गई. उसके बाल खीचें गए. उसके सिर में चोट आई. साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर भी फूट गए. यह जानकारी गलत है. कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे बढ़ावा दें.
TO BE CLEAR: SONAM WANGCHUK’S PARTNER @GitanjaliAngmo’s HAIR WAS PULLED. SHE WAS ASSAULTED BY THE DELHI POLICE!— Saurav Das (@SauravDassss) July 20, 2026
BRUTAL CRACKDOWN ONGOING AT JANTAR MANTAR! https://t.co/soRgky8914
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सौरभ दास ने किया क्लियर, बताई सही जानकारी
इस पर सौरभ दास ने स्पष्ट किया है, साफ तौर पर बता दें, सोनम वांगचुक की पार्टनर गीतांजलि वांग्मो के बाल खींचे गए. दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट की. जंतर-मंतर पर बर्बर कार्रवाई चल रही है.
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