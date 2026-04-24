दिल्ली की राजनीति में शुक्रवार (24 अप्रैल 2026) को ऐसा राजनीतिक धमाका हुआ, जिसने पूरी देश की नजर अपनी ओर खींचा है. आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर AAP से इस्तीफा देने का ऐलान किया. राघव चड्ढा के साथ-साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया.

AAP नेता राघव चड्ढा ने कहा, 'हम बीजेपी में विलय कर रहे हैं. पिछले 12 सालों में भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे फैसले लिए हैं जो कि आज से पहले कई नेता लेने से डरते थे. इस नेतृत्व पर जनता ने एक बार नहीं, बल्कि 3 बार मुहर लगाई है. हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करेंगे.'

उन्होंने कहा, 'जिस AAP को मैंने 15 सालों तक अपने खून से सींचा वह अपने मार्ग से हट गई है. अब यह देशहित के लिए नहीं, बल्कि अपने निजी फायदों के लिए काम कर रही है. मैं AAP से दूर जा रहा हूं और जनता के पास आ रहा हूं. हम सभी ने मिलकर इस पार्टी को दिल्ली, पंजाब और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया था.'

AAP नेता संदीप पाठक ने कहा, 'मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी पर ये आई. 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं AAP से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं.'