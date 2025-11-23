Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







नवंबर के आखिरी सप्ताह में ठंड ने देशभर में दस्तक दे दी है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लगातार पारा गिर रहा है तो वहीं दक्षिण के कई राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों के लिए नया अपडेट जारी किया है.

दिल्ली में आज यानि रविवार (23 नवंबर) से ठंड और बढ़ेगी. सुबह के वक्त हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में मौसम खुलने के साथ ही धूप निकलेगी. सुबह और रात के समय ठंड पड़ेगी. अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. हवा की गति 10-15 किमी प्रति घंटे रह सकती है.

यूपी में कोहरा और ठंड

उत्तर प्रदेश में मौसम फिर करवट ले रहा है. मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में ठंडी पछुआ और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से तापमान में शुरू हुई गिरावट आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र न होने के कारण ठंडी हवाओं का असर दिख रहा है. अगले 4 से 5 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक गिरावट होने की पूरी संभावना है. 23 नवंबर को प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रह सकता है.

इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई गई है. अलीगढ़, आगरा, कानपुर और अमेठी में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया है. अयोध्या, कुशीनगर, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर में हल्का कोहरा छाया रहा. राजधानी लखनऊ में भी सुबह लगभग 800 मीटर दृश्यता के साथ हल्का कोहरा दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग ने लोगों से सुबह घर से निकलते वक्त सावधानी बरतने और धुंध के समय वाहन धीमी रफ्तार से चलाने की सलाह दी है. ठंडी हवाओं के चलते प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक सुबह-शाम की ठिठुरन बढ़ने की संभावना है.

बिहार में लुढ़केगा पारा

यूपी से सटे बिहार में ठंड ने अब धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. आईएमडी के अनुसार अब तापमान के और नीचे जाने के आसार हैं. इस हफ्ते लोगों को अधिक ठंड लगने वाली है. इसके अलावा उत्तर बिहार के कई इलाकों में कोहरा भी शुरू हो गया है. पूर्णिया में सुबह 800 मीटर की न्यूनतम दृश्यता दर्ज की गई. पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आज से बिहार के ज्यादातर जिलों में रात का तापमान 2 से 4 डिग्री तक कम हो सकता है.

हिमाचल में बर्फबारी जारी

हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मनाली में ठंड और बर्फबारी जारी है. तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है. आईएमडी के मुताबिक अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

