एक ओर जहां उत्तर भारत में शीतलहर शुरू हो गई है तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में अभी भी बारिश और तूफान का दौर जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. चेन्नई और पास के कई जिलों में आज मंगलवार (18 नवंबर) को स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली यूपी और बिहार में अब ठंड बढ़ गई है.

दिल्ली-एनसीआर में आज से शीतलहर का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है. सुबह और शाम के समय लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच जाएगा.

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश में भी आज मंगलवार से शीतलहर की संभावना है. कानपुर, बाराबंकी, इटावा, लखनऊ, प्रयागराज में सुबह के समय तेज हवा चलने की संभावना है. लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आज पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिलेगा. हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम सामान्य हो जाएगा.

मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, पीलीभीत, आजमगढ़, रामपुर, बरेली, शामली, सहारनपुर, मथुरा, मेरठ, आगरा, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर, उन्नाव, हमीरपुर, ललितपुर, हरदोई, सीतापुर, फरुखाबाद, बहराइच, शाहजहांपुर और प्रयागराज में हल्के से मध्यम कोहरा सुबह 1 से 3 घंटे तक दिखाई दे सकता है.

बिहार में शीतलहर की संभावना

यूपी से सटे बिहार की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से बिहार में पारा तेजी से गिरेगा और सुबह के समय शीतलहर का अटैक देखने को मिल सकता है. पटना, भोजपुर, सिवान, गया, मधुबनी, पूर्णिया समेत सीमांचल के कई जिलों में कोल्ड अटैक देखने को मिलेगा.

पहाड़ों में बर्फबारी

पहाड़ों की बात करें तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल में ठंडी हवा के साथ भारी बर्फबारी की संभावना जताई है. 18 नवंबर से तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है. लोगों को इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है.

