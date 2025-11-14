बिहार चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है. 243 में से 203 सीटों के साथ NDA रिकॉर्ड जीत की ओर है, जबकि महागठबंधन के खाते मतें 35 सीटें ही आ रही हैं. NDA को 2020 के मुकाबले 70 से ज्यादा सीटों का फायदा हो रहा है, महागठबंधन को उतना ही नुकसान. सबसे बुरा हाल तो कांग्रेस का है, जिसे सिर्फ 4 सीटें ही मिल रही हैं. कांग्रेस फिर एक बार विधानसभा चुनाव हार गई है. लेकिन यह नई बात नहीं है, बल्कि 2014 से 2025 तक के आंकड़े देखें, तो अब कांग्रेस को हार की आदत लग गई होगी.

तो आइए ABP एक्सप्लेनर में समझते हैं कि बीते 11 सालों में कांग्रेस कितने चुनाव हार गई, यह हार किन-किन राज्यों में मिली और कांग्रेसी हार का ट्रेंड क्या है...

सवाल 1- 2014 से 2025 तक देश में कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं?

जवाब- बीते 11 सालों में तीन बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं. लोकसभा चुनाव हर 5 साल में आयोजित होते हैं और यह 11 सालों की अवधि में तीन पूर्ण चक्रों को कवर करती है.

पहला चुनाव- 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए हुआ था, जब मतदान 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में पूरा हुआ था. कुल 543 सीटों के लिए 8,251 उम्मीदवार मैदान में थे. 66.4 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो उ समय तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा था. नतीजों में बीजेपी ने 282 सीटें जीतीं, जो 272 सीटों के बहुमत से भी ज्यादा था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिलीं. इसी चुनाव से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हुई.

इन चुनावों ने राष्ट्रीय राजनीति को बीजेपी केंद्रित बनाया, जहां नरेंद्र मोदी की अगुवाई में NDA ने मजबूत सरकारें बनाईं, लेकिन 2024 में विपक्ष की एकजुटता से थोड़ा संतुलन बिगड़ गया. अब अगला चुनाव 2029 में होंगे.

सवाल 2- 2014 से 2025 तक पूरे भारत में कितने विधानसभा चुनाव हुए और नतीजे क्या रहे?

जवाब- इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के मुताबिक, 2014 से 2025 तक पूरे भारत में 66 पूर्ण राज्य विधानसभा चुनाव हुए. 'विधानसभा चुनाव' शब्द मुख्य रूप से पूर्ण राज्य चुनावों के लिए इस्तेमाल होता है...

2025 में 2 विधानसभा चुनाव

बिहार- 243 सीटों में NDA 202 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि कांग्रेस का नंबर 5 सीटों का है.

2024 में 8 विधानसभा चुनाव

आंध्र प्रदेश- 175 सीटों में TDP गठबंधन ने 164 सीटें जीतीं, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली.

2023 में 9 विधानसभा चुनाव

मेघालय- 60 सीटों में NDA ने 31 सीटें जीतीं, कांग्रेस को 4 सीटें ही मिलीं.

2022 में 7 विधानसभा चुनाव

गोवा- 40 सीटों में बीजेपी ने 20 सीटें जीतीं, कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिलीं.

2021 में 5 विधानसभा चुनाव

पश्चिम बंगाल- 294 सीटों में TMC को 213 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली.

2020 में 2 विधानसभा चुनाव

दिल्ली- 70 सीटों में आप ने 62 सीटें जीतीं, कांग्रेस को एक भी नहीं मिली.

2019 में 6 विधानसभा चुनाव

आंध्र प्रदेश- 175 सीटों में YSR-कांग्रेस ने 151 सीटें जीतीं, कांग्रेस का खाता नहीं खुला.

2018 में 5 विधानसभा चुनाव

कर्नाटक- 224 सीटों में बीजेपी ने 104 सीटें जीतीं. कांग्रेंस ने 78 सीटें जीतीं और गठबंधन करके सरकार बनाई.

2017 में 7 विधानसभा चुनाव

गोवा- 40 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 13 सीटें जीतकर गठबंधन की सरकार बनाई, कांग्रेस को 17 सीटें मिलीं थीं.

2016 में 5 विधानसभा चुनाव

असम- 126 सीटों में बीजेपी ने 86 सीटें जीतीं, कांग्रेस को सिर्फ 25 सीटें मिलीं.

2015 में 2 विधानसभा चुनाव

दिल्ली- 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी (आप) ने 67 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली.

2014 में 8 विधानसभा चुनाव

आंध्र प्रदेश- 175 सीटों पर YSR-कांग्रेस ने 67 सीटें जीतीं. कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली.

सवाल 3- तो बीते 11 सालों में कांग्रेस कितने चुनाव जीती, कितने हार गई?

जवाब- चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, बीते 11 सालों में 66 पूर्ण विधानसभा चुनाव हुए. इनमें कांग्रेस कुल 8 चुनाव जीती और 58 चुनाव हार गई. यहां हार का मतलब बहुमत तन मिलना या गठबंधन नेतृत्व न करना है. वोट शेयर औसत 19% रहा, लेकिन सीट कन्वर्शन कम हुआ. बीजेपी की लहर, क्षेत्रीय दलों की मजबूती और संगठन की कमजोरी ने कांग्रेस को हारी हुई पार्टी बना दिया.