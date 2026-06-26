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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइल10 रुपये बचाने के चक्कर में हो सकती है बड़ी बीमारी! रसोई का यह चाकू हो सकता है नुकसानदायक

10 रुपये बचाने के चक्कर में हो सकती है बड़ी बीमारी! रसोई का यह चाकू हो सकता है नुकसानदायक

सस्ता चाकू खरीदना सेहत और सुरक्षा दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. जानिए खराब क्वालिटी के चाकू से जुड़े जोखिम और सही चाकू चुनने की अहम बातें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 26 Jun 2026 09:56 AM (IST)
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नया घर लेना हो या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, अक्सर इन सारी बातों के बीच रसोई की बेसिक खरीदारी हर कोई करता है, जिसमें बर्तन, चम्मच, और चाकू जैसे कई सामान शामिल होते हैं, लेकिन कई बार सस्ता सामान खरीदने के चक्कर में वे अपना ही नुकसान करा लेते हैं.  ऐसे ही कई बार लोग बाजार में दस-बीस रुपये सस्ता चाकू देखकर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आखिर इतना ही तो फर्क है, क्यों महंगा चाकू खरीदें?  लेकिन यही छोटी सी बचत आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. रसोई में चाकू हर काम में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी का असर सीधे हमारे काम पर पड़ता है. इसलिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह का चाकू नहीं खरीदना चाहिए?

खराब धातु वाले चाकू से हो सकता है सेहत को नुकसान

सबसे पहली समस्या आती है चाकू की धातु की क्वालिटी से. असली और अच्छी क्वालिटी वाले चाकू अच्छे स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, जो टिकाऊ होते हैं और लंबे समय तक अपनी धार बनाए रखते हैं. लेकिन सस्ते चाकू अक्सर घटिया और मिली-जुली धातु से बनाए जाते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत कमजोर होती है. ऐसे चाकू थोड़े समय इस्तेमाल के बाद ही जल्दी जंग खा जाते हैं या उनका रंग बदलने लगता है.  यह जंग खाई हुई परत जब बार-बार सब्जी, फल या मसालों के संपर्क में आती है, तो धीरे-धीरे यह खाने में भी मिल सकती है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता. इसीलिए विशेषज्ञ बताते हैं कि असली, भरोसेमंद ब्रांड के चाकू कभी बहुत कम कीमत पर नहीं मिलते, क्योंकि उनकी बनावट में अच्छी क्वालिटी की धातु का इस्तेमाल होता है. 

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धार और खराब पकड़ बढ़ाती है हादसे का खतरा

दूसरी बड़ी समस्या है चाकू की धार और सुरक्षा से जुड़ी. सस्ते चाकू की धार बहुत जल्दी कमजोर हो जाती है, यानी कुछ ही दिनों में वह सब्जी या फल को ठीक से काट नहीं पाता.  ऐसे में लोग ज्यादा दबाव डालकर काटने की कोशिश करते हैं, जिससे चाकू का फिसलना और हाथ कट जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. साथ ही, सस्ते चाकू का हैंडल भी अक्सर कमजोर प्लास्टिक से बना होता है, जो हाथ में सही तरीके से पकड़ में नहीं आता और इस्तेमाल के दौरान फिसल सकता है. इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का चाकू ही लेना चाहिए. 

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Published at : 26 Jun 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Kitchen Tips Healthy Lifestyle Tips Kitchen Knife Side Effects Of Cheap Knife Kitchen Safety
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