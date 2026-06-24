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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलBedroom Sleeping Tips: बेडरूम में भूलकर भी न करें ये काम, वरना बिगड़ सकती है नींद और सेहत

Bedroom Sleeping Tips: बेडरूम में भूलकर भी न करें ये काम, वरना बिगड़ सकती है नींद और सेहत

Better Sleep Bedroom Tips: कई लोग बेडरूम को इस तरह रखते हैं कि वहां थकान मिटने की जगह नींद और सेहत दोनों बिगड़ जाते हैं. सबसे खास बात यह होती है कि इसके पीछे कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 24 Jun 2026 02:27 PM (IST)
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Bedroom Mistakes For Sleep: आदमी दिनभर थका-हारा वापस आता है, तो उसको दो पल के सुकून की जरूरत होती है. इसके लिए बेडरूम उसके लिए ठिकाना होता है, जहां वह सोकर अपनी थकान मिटाता है. हालांकि, सबके साथ ऐसा नहीं होता है. कई लोग बेडरूम को इस तरह रखते हैं कि वहां थकान मिटने की जगह नींद और सेहत दोनों बिगड़ जाते हैं. सबसे खास बात यह होती है कि इसके पीछे कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि हमारी कुछ गलतियां ही शामिल होती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आपको बेडरूम में कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं, जिससे आप सुकून से सो सकें.

बेडरूम में कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं?

अब बात करते हैं कि आपको बेडरूम में कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं. इसमें सबसे पहले आता है कि आपको यहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं रखने हैं. मान लीजिए आप सोने के लिए बेडरूम में गए और आपका फोन बीच में बजने लगा. एक-दो बार हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी-कभी बार-बार नींद टूटने के बाद दोबारा नींद नहीं आती है और नींद पूरी नहीं होने से आपको तमाम तरह की हेल्थ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. यही काम दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी करते हैं. दूसरा, आपको खुशबू वाले एयर फ्रेशनर से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, इससे सांस की बीमारियों और एलर्जी का खतरा हो सकता है. इसके अलावा गंदे कपड़े और जूते भी यहां छोड़ने की जरूरत नहीं है, इन गंदगी वाली चीजों को आपको बेडरूम से बाहर ही रखना है.

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कैसा होना चाहिए बेडरूम?

अब आते हैं कि आखिर बेडरूम को कैसा होना चाहिए. bettersleep संस्था के अनुसार, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका बिस्तर कमरे के हिसाब से फिट हो यानी वह कमरे का हिस्सा लगना चाहिए. अगर गद्दा अच्छी नींद के लिए बेहतर नहीं लगता है, तो उसको बदलने का भी विचार करना चाहिए. बिस्तर को ऐसी जगह लगाना चाहिए, जिससे व्यू अच्छे तरीके से दिखे. इससे कमरा अच्छा लगने के साथ-साथ आपको भी अच्छा लगेगा. बेडरूम ऐसा होना चाहिए कि खुलेपन का अहसास हो. इसका फायदा यह होता है कि कम भरा हुआ लेआउट पूरे कमरे को हल्का, खुला और ज्यादा सुकूनभरा महसूस करा सकता है. इसके अलावा बिखरे सामान को कंट्रोल में रखें, जिससे ऐसा न लगे कि कमरा भरा-भरा है. फालतू सामान हटाने से न सिर्फ कमरा बेहतर दिखता है, बल्कि यह चिंता और मानसिक दबाव की भावना को भी कम कर सकता है. इससे सुकून की नींद आती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Bedroom Tips For Sleep How To Setup Bedroom Better Sleep Hygiene
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