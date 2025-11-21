हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलडिटॉक्स, योग और सात्विक भोजन... ये है पतंजलि वेलनेस की सफलता का राज, रोगों से मिलती है मुक्ति!

डिटॉक्स, योग और सात्विक भोजन... ये है पतंजलि वेलनेस की सफलता का राज, रोगों से मिलती है मुक्ति!

पतंजलि का दावा है कि उसके वेलनेस सेंटर आयुर्वेद, योग और आधुनिक विज्ञान का मिश्रण है, जो तनाव और बीमारियों से मुक्ति दिलाता है. यहां प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा रोगों का इलाज किया जाता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 21 Nov 2025 09:41 AM (IST)
आज के भागदौड़ भरे जीवन में जहां तनाव, मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियां आम हो गई हैं, वहीं लोग प्राकृतिक और स्थायी उपचार की तलाश में हैं. पतंजलि का दावा है कि साल 2006 से संचालित हमारे वेलनेस सेंटर लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं. पतंजलि का कहना है कि योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के मार्गदर्शन में चलने वाले ये वेलनेस सेंटर आयुर्वेद, योग और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं, जो इसे विश्व के अन्य वेलनेस प्रोग्राम्स से अलग बनाता है.

पतंजलि का दावा है, ''कंपनी अपने फार्म हाउस और जीएपी (गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस) प्रमाणित खेतों से प्राप्त जड़ी-बूटियों से निर्मित दवाएं बिना किसी केमिकल या स्टेरॉयड के रोगों की जड़ तक पहुंचकर इलाज करती हैं. पंचकर्म चिकित्सा, शिरोधारा, कटि बस्ति और स्वेदन जैसी प्राचीन थेरेपीज को आधुनिक डायग्नोस्टिक टूल्स (पैथोलॉजी लैब, एक्स-रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड) के साथ जोड़ा जाता है, ताकि रोग का सटीक निदान हो सके.''

100 से ज्यादा बीमारियों का होता है इलाज- पतंजलि

पतंजलि ने आगे बताया, ''दूसरी सबसे बड़ी खूबी है नेचुरोपैथी और योग का समन्वय. सुबह सूर्योदय से पहले प्राणायाम, ध्यान और आसन सत्र होते हैं. जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, उपवास चिकित्सा और आहार चिकित्सा (सात्विक भोजन) के माध्यम से शरीर को डिटॉक्स किया जाता है. मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, गठिया, मोटापा और त्वचा रोग जैसी 100 से ज्यादा बीमारियों का यहां गैर-सर्जिकल, बिना दुष्प्रभाव वाला इलाज सफलतापूर्वक हो रहा है.''

पांच सितारा रिसॉर्ट जैसी मिलती हैं सुविधाएं- पतंजलि

पतंजलि का दावा है, ''आधुनिक सुविधाओं के साथ लग्जरी आवास, ऑर्गेनिक किचन, स्विमिंग पूल और स्पा जैसी व्यवस्थाएं इसे पांच सितारा रिसॉर्ट की तरह बनाती हैं, लेकिन उद्देश्य कमर्शियल नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है. यही कारण है कि देश-विदेश से हजारों लोग हर साल पतंजलि वेलनेस (हरिद्वार, बेंगलुरु, नागपुर आदि) में आकर स्वस्थ जीवन प्राप्त कर रहे हैं. स्वामी रामदेव का कहना है कि हमारा लक्ष्य रोगी को रोगमुक्त करना नहीं, बल्कि उसे स्वस्थ जीवन का प्रशिक्षण देकर जीवन भर दवा से मुक्त रखना है. यही दर्शन पतंजलि वेलनेस को दुनिया के सबसे प्रभावी और किफायती वेलनेस प्रोग्राम्स में शुमार करता है.''

Published at : 21 Nov 2025 09:41 AM (IST)
