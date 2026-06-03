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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइल2x2x2 Rule: शराब पीने वालों के लिए क्या है 2x2x2 का गोल्डन रूल, इससे क्या होता है फायदा?

2x2x2 Rule: शराब पीने वालों के लिए क्या है 2x2x2 का गोल्डन रूल, इससे क्या होता है फायदा?

Weekend Drinking Habits: पीने वालों के बीच इन दिनों एक खास नियम तेजी से चर्चा में है, जिसे 2x2x2 गोल्डन रूल कहा जा रहा है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं कि यह नियम क्या है?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 03 Jun 2026 11:20 AM (IST)
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2x2x2 Rule For Alcohol Drinkers: शराब पीने वालों के बीच इन दिनों एक खास नियम तेजी से चर्चा में है, जिसे 2x2x2 गोल्डन रूल कहा जा रहा है. एक्सपर्ट के अनुसार यह कोई मेडिकल इलाज या आधिकारिक गाइडलाइन नहीं है, लेकिन शराब के सेवन को नियंत्रित रखने और उससे होने वाले नुकसान को कम करने का एक आसान तरीका माना जाता है. खास बात यह है कि यह नियम शराब छोड़ने की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ पीने की सलाह देता है. 

क्या है यह गोल्डन रूल?

2x2x2 रूल का मतलब है कि एक व्यक्ति को एक बार में 2 से ज्यादा ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, 2 घंटे में 2 ड्रिंक तक ही सीमित रहना चाहिए और दो ड्रिंकिंग सेशन के बीच कम से कम 2 दिन का अंतर रखना चाहिए. माना जाता है कि इससे शरीर को रिकवरी का समय मिलता है और अत्यधिक शराब सेवन से जुड़े जोखिम कम हो सकते हैं.  शराब से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या केवल उसकी मात्रा नहीं होती, बल्कि यह भी मायने रखता है कि व्यक्ति कब और क्यों शराब पी रहा है. यदि कोई व्यक्ति तनाव, अकेलेपन, गुस्से या उदासी से बचने के लिए शराब का सहारा लेने लगे, तो यह धीरे-धीरे निर्भरता की ओर इशारा कर सकता है. ऐसे में 2x2x2 रूल लोगों को अपनी आदतों पर नियंत्रण रखने में मदद कर सकता है. 

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क्या होता है इस आदत से?

दावा किया जा रहा है कि लगातार शराब पीने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है. भले ही शराब पीने के बाद जल्दी नींद आ जाए, लेकिन यह गहरी और आरामदायक नींद में बाधा डाल सकती है. 2x2x2 नियम के तहत शराब पीने के दिनों को सीमित करने से शरीर को आराम मिलता है और नींद बेहतर हो सकती है. एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि जब शराब का सेवन सीमित दिनों तक रखा जाता है, तो व्यक्ति बिना सोचे-समझे या आदतन पीने से बच सकता है. अक्सर लोग सामाजिक आयोजनों, दोस्तों की बैठकों या तनावपूर्ण दिनों में अतिरिक्त ड्रिंक ले लेते हैं. इसके समय के साथ यही आदत ज्यादा सेवन का कारण बन सकती है. ऐसे में यह नियम उनके लिए फायदेमंद हो रही है. 

कैसे फायदेमंद है यह?

जानकारों का कहना है कि 2x2x2 गोल्डन रूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शराब को जीवन का सामान्य हिस्सा बनने से रोकता है. इससे व्यक्ति अपनी पीने की आदतों को लेकर अधिक सजग रहता है, बेहतर नींद ले पाता है और शरीर को रिकवरी का पर्याप्त समय मिलता है. हालांकि यदि किसी को शराब पर कंट्रोल रखने में परेशानी हो रही है, तो एक्सपर्ट की सलाह लेना सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 03 Jun 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
2x2x2 Rule Alcohol Drinking Rule Responsible Drinking
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