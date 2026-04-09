फ्लाइट में काले मोजे पहनने से हो सकती है बड़ी परेशानी! वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Black Socks On Flight Safety Tips : जब भी हम फ्लाइट से किसी भी जगह ट्रेवल करने की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कंर्फटेबल कपड़ों का ख्याल आता है. ढीले-ढाले कपड़े, आसानी से उतारे जा सकने वाले जूते, और ठंड से बचने के लिए एक हल्की जैकेट या हुडी. ये सब आमतौर पर लोग ध्यान में रखते हैं, लेकिन एक छोटी-सी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. ये चीज कुछ अलग नहीं बल्कि आपके मोजों का रंग है. आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन फ्लाइट के दौरान मोजों का रंग भी आपकी और दूसरों की सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है. अक्सर लोग काले मोजे पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वे जल्दी गंदे नहीं दिखते और हर कपड़े के साथ मैच कर जाते हैं. लेकिन फ्लाइट में यही काले मोजे परेशानी का कारण बन सकते हैं. तो आइए जानते है कि फ्लाइट में काले मोजे पहनने से कौन सी बड़ी परेशानी हो सकती है.

काले मोजे पहनने से कौन सी बड़ी परेशानी हो सकती है?

रात के समय या लंबी उड़ानों में केबिन की लाइट्स आमतौर पर हल्की कर दी जाती हैं. ऐसे में काले रंग की चीजें आसानी से दिखाई नहीं देतीं, अगर कोई यात्री अपने जूते उतारकर पैर फैलाता है या सीटों के बीच का चलने वाले रास्तें में पैर आ जाता है, तो काले मोजे अंधेरे में लगभग गायब हो जाते हैं. फ्लाइट के अंदर का रास्ता बहुत छोटा होता है और फ्लाइट अटेंडेंट्स लगातार वहां से गुजरते रहते हैं. अगर उन्हें किसी के पैर दिखाई नहीं देते, तो वे टकरा सकते हैं. इसके अलावा सर्विस ट्रॉली से पैर टकराने का खतरा, यात्री या क्रू मेंबर गिर सकते हैं. साथ ही अचानक चोट लग सकती है.

यह भी पढ़ें - दुनिया के इन 5 किलों में आज भी रहते हैं शाही परिवार के लोग, जानें आप कैसे घूम सकते हैं यहां?

साफ-सफाई का भी खतरा

फ्लाइट के अंदर सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी कई रिसर्च में यह सामने आया है कि विमान की सतहों पर बैक्टीरिया और वायरस कुछ समय तक मौजूद रह सकते हैं. अगर आप बार-बार अपने पैर नीचे रखते हैं या फर्श को छूते हैं, तो संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि न सिर्फ आप मोजे पहनें, बल्कि ऐसे मोजे पहनें जो दिखने में भी साफ हों.

हल्के रंग के मोजे क्यों पहनना सही है?

हल्के रंग के मोजे जैसे सफेद, ग्रे या अन्य चमकीले रंग कम रोशनी में भी आसानी से दिखाई देते हैं. इससे दूसरे यात्रियों और क्रू को आपके पैर दिख जाते हैं. टकराने की संभावना कम हो जाती है और सुरक्षा बनी रहती है. हवाई यात्रा में आपके छोटे-छोटे फैसले, जैसे मोजों का रंग चुनना, भी इस एक्सपीरियंस को बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें - Long Weekend 2026: गुड फ्राइडे पर बना नहीं पाए घूमने का प्लान? इस साल हैं ढेर सारे लॉन्ग वीकेंड; देख लें लिस्ट