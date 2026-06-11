गर्मियों में अंडरआर्म से आती है दुर्गंध! नहाते समय इस तरीके को अपनाएंगे तो कभी नहीं पछताएंगे

Underarm Odor Control Tips : गर्मियों में ज्यादा पसीना आना एक नॉर्मल बात है. शरीर का टेंपरेचर कंट्रोल रखने के लिए पसीना निकलना जरूरी होता है, लेकिन कई लोगों के लिए यही पसीना परेशानी का कारण बन जाता है. खासकर अंडरआर्म्स के हिस्से से आने वाली बदबू लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है. कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति रोजाना नहाता है, साफ कपड़े पहनता है और महंगे परफ्यूम या डियोड्रेंट का इस्तेमाल भी करता है, फिर भी कुछ ही घंटों बाद शरीर से बदबू आने लगती है.

जब पसीना स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, तब यह बदबू पैदा करता है. यही वजह है कि सिर्फ खुशबूदार प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होती है. इसके लिए सही साफ-सफाई और स्किन की देखभाल जरूरी होती है. अगर आप भी अंडरआर्म्स की बदबू से परेशान हैं, तो नहाने के दौरान इस तरीके को अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक राहत पा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि नहाते समय किस तरीके को अपनाएंगे तो कभी पसीने की बदबू नहीं आएगी.

क्यों आती है अंडरआर्म्स से बदबू?

हमारे शरीर में मौजूद स्वेट ग्लैंड्स पसीना बनाती हैं. अंडरआर्म्स में अपोक्राइन ग्रंथियां ज्यादा मात्रा में होती हैं, जिनसे निकलने वाला पसीना स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलकर बदबू पैदा करता है. गर्मी, नमी, तंग कपड़े, हार्मोनल बदलाव और साफ-सफाई की कमी इस समस्या को और बढ़ा सकते हैं.

नहाते समय किस तरीके को अपनाएंगे तो कभी पसीने की बदबू नहीं आएगी?

अगर आपको बार-बार अंडरआर्म्स से बदबू आने की समस्या रहती है, तो नहाते समय सिर्फ नॉर्मल साबुन यूज करने की जगह एंटी बैक्टीरियल या मेडिकेटेड बॉडीवॉश का इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है. ऐसे बॉडीवॉश स्किन पर मौजूद उन बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं जो बदबू पैदा करते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, अपनी स्किन टाइप के अनुसार बॉडीवॉश चुनना चाहिए. जरूरत पड़ने पर स्किन विशेषज्ञ की सलाह भी ली जा सकती है. नहाते समय बॉडीवॉश को अंडरआर्म्स और ज्यादा पसीना आने वाले हिस्सों पर अच्छी तरह लगाएं और कुछ मिनट बाद धो लें.

कौन सा बॉडीवॉश से हो सकता है फायदेमंद?

स्किन विशेषज्ञों के अनुसार, बेंजोयल पेरोक्साइड युक्त वॉश बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकता है. इसे अंडरआर्म्स पर 2 से 4 मिनट तक लगाकर छोड़ दें और फिर साफ पानी से धो लें. इससे बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया की संख्या कम हो सकती है.हालांकि किसी भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है.

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अंडरआर्म्स की सफाई पर कैसे दें खास ध्यान?

अंडरआर्म्स में बाल होने पर पसीना और बैक्टीरिया ज्यादा समय तक टिके रह सकते हैं. इसलिए समय-समय पर अंडरआर्म्स की सफाई करते रहना जरूरी है. बालों को ट्रिम या साफ रखने से स्किन साफ रहती है और बदबू कम हो सकती है. इसके साथ ही दिन में एक या दो बार अंडरआर्म्स को साफ पानी से धोना भी फायदेमंद साबित हो सकता है,

रोजाना नहाने की आदत बनाएं

गर्मी के मौसम में रोजाना कम से कम एक बार नहाना जरूरी है. अगर ज्यादा पसीना आता है, तो दिन में दो बार नहाना भी फायदेमंद हो सकता है. नियमित नहाने स्किन पर जमा बैक्टीरिया, धूल और पसीना साफ हो जाता है, जिससे बदबू की समस्या कम होती है. साथ ही बहुत ज्यादा टाइट और सिंथेटिक कपड़े पसीने को रोक सकते हैं, जिससे बदबू बढ़ सकती है. गर्मियों में सूती और हल्के कपड़े पहनना बेहतर माना जाता है. ऐसे कपड़े स्किन को सांस लेने का मौका देते हैं और पसीना जल्दी सूखने में मदद करते हैं.

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