Premanand Maharaj: वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मिले विराट कोहली और अनुष्का, जानें इसमें कितना आता है खर्चा?
Virat Kohli Anushka Sharma: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में प्रेमानंद महाराज जी से मिले. चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे प्रेमानंद महाराज जी से मिल सकते है और इसमें कितना खर्च आता है.
Virat Kohli Anushka Meet Premanand Maharaj: हाल ही में क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा गुरु प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे. इस मुलाकात का एक वीडियो प्रेमानंद महाराज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में विराट और अनुष्का श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर महाराज जी के प्रवचन को सुनते नजर आ रहे हैं, वहीं दोनों के चेहरे पर सुकून और मुस्कान साफ दिखाई देती है. वीडियो में अनुष्का मरून और ब्लैक रंग के सूट में नजर आती हैं और उनकी उंगली में जाप काउंटर भी दिखता है. वहीं विराट ने ब्राउन हुडी और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ है. दोनों फ्रंट रो में बैठकर प्रेमानंद महाराज के प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुनते दिखाई देते हैं.
प्रवचन के दौरान प्रेमानंद महाराज ने जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिक यात्रा पर बात की. उन्होंने कहा कि अध्यात्म एक निरंतर चलने वाली परंपरा है, जिसमें ज्ञान गुरु से शिष्य तक पहुंचता है. इस दौरान अनुष्का मुस्कुराते हुए "हम आपके हैं" कहते हुए सुनी गईं, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का खास ध्यान खींचा. चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे मिल सकते हैं प्रेमानंद महाराज जी से और इसमें कितना खर्च आता है.
कहां रहते हैं प्रेमानंद जी महाराज?
प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में निवास करते हैं. यह आश्रम शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है. यहां श्रद्धालु दर्शन, सत्संग और एकांत वार्तालाप के लिए आते हैं.
दर्शन और मिलने की प्रक्रिया
प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए पहले से योजना बनाना जरूरी होता है. फिलहाल दर्शन के लिए कोई ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं है. श्रद्धालु आश्रम पहुंचकर टोकन के जरिए दर्शन कर सकते हैं. आमतौर पर टोकन सुबह करीब 9:30 बजे वितरित किए जाते हैं, जो अगले दिन के दर्शन के लिए मान्य होते हैं. टोकन लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है. श्रद्धालुओं की संख्या और महाराज जी की दिनचर्या के अनुसार दर्शन की संख्या सीमित होती है. व्यक्तिगत आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए एकांत वार्तालाप की सुविधा भी होती है, लेकिन इसमें चयन सीमित होता है.
दर्शन का खर्च
प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन पूरी तरह निःशुल्क है. हालांकि, कुछ लोग यात्रा, ठहरने या अन्य व्यवस्थाओं के लिए वैकल्पिक कोऑर्डिनेशन सेवाओं का सहारा लेते हैं, जिनका आश्रम से सीधा संबंध नहीं होता. आप इसका खर्च अपने हिसाब से देख सकते हैं, कि आप कहां रूकना चाहते हैं.
आश्रम का समय
आश्रम में सुबह 4:10 बजे से सत्संग शुरू हो जाता है और पूरे दिन अलग-अलग आरती, पाठ और भक्ति कार्यक्रम चलते रहते हैं. जो भी श्रद्धालु यहां आना चाहते हैं, उनको पहले से सलाह दी जाती है कि वे समय-सारणी का पालन करें और आवश्यक दस्तावेज साथ रखें.
क्यों खास है यह आश्रम?
श्री हित राधा केली कुंज आश्रम श्रद्धालुओं को शांति, भक्ति और आत्मिक संतुलन का अनुभव कराता है. प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाएं जीवन में स्थिरता और भक्ति का मार्ग दिखाती हैं. यही वजह है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा समेत देश-विदेश से लोग यहां आकर आध्यात्मिक शांति की तलाश करते हैं.
Source: IOCL