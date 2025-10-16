हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लॉन्ग वीकेंड पर न छोड़िए घूमने-फिरने की ख्वाहिश अधूरी, 10,000 के अंदर ये हैं बजट फ्रेंडली आइडिया

लॉन्ग वीकेंड पर न छोड़िए घूमने-फिरने की ख्वाहिश अधूरी, 10,000 के अंदर ये हैं बजट फ्रेंडली आइडिया

आपके पास अपना घूमने के शौक को पूरा करने का बेस्ट मौका है. अगर आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, तो आपके पास कई शानदार ऑप्शन हैं.

Preferred Sources

जब भी छुट्टियों की बात आती है, बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छी ट्रिप के लिए भारी भरकम बजट की जरूरत होती है. जबकि सच यह है कि अगर आप थोड़ा स्मार्ट प्लान बनाएं तो कम बजट में भी शानदार और यादगार यात्रा की जा सकती हैं. दिवाली आने वाली है और इसी के साथ आएगा एक लॉन्ग वीकेंड. ऐसे में यह आपके घूमने के शौक को पूरा करने का बेस्ट मौका है.

अगर आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो आपके पास कई शानदार ऑप्शन हैं. जहां आप 8,000 या उससे भी कम में दो से तीन दिन की ट्रिप पर जा सकते हैं. तो चलिए आज हम आपको लॉन्ग वीकेंड के लिए सस्ते और बेस्ट ऑप्शन प्लान बताते हैं. ये जगहें नेचर से जुड़ी हैं और कुछ एडवेंचर से भरी हैं. 

दिल्ली के पास घूमने की सस्ती और मजेदार जगहें

1. दिल्ली से यात्रा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शहर उत्तर भारत के ज्यादातर फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स के बेहद नजदीक है. कुछ ही घंटों में आप पहाड़ों में पहुंच सकते हैं, किसी ऐतिहासिक किले को देख सकते हैं या किसी नदी के किनारे बैठ सकते हैं.  

2. इसमें पहला मैकलोडगंज है, यह हिल स्टेशन न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि यहां का माहौल भी बहुत शांत है. त्रिउंड ट्रेक और तिब्बती संस्कृति यहां की खास पहचान हैं. यहां 2 दिन की ट्रिप का खर्च करीब 4,500 आ सकता है.

3. इसके बाद दूसरा ऋषिकेश है. अगर आप योग, मेडिटेशन और रिवर राफ्टिंग जैसी एक्टिविटी पसंद करते हैं तो यह जगह आपके लिए है.  यहां 3 दिन का कुल खर्च 5,500 तक आ सकता है.

4. वहीं अगर राजसी माहौल में एक वीकेंड बिताना है तो नीमराना का किला और उसकी जिप लाइनिंग एक्टिविटी एकदम परफेक्ट हैं. यहां 2 दिन की ट्रिप का खर्च करीब 5,500 आ सकता है.

5. इसके अलावा आप हरिद्वार का ट्रिप प्लान कर सकते हैं. गंगा आरती, मंदिर दर्शन और धार्मिक एक्सपीरियंस के लिए यह सस्ती और शांति से भरी जगह है. यहां 2 दिन का कुल खर्च 4,400 तक आ सकता है.  

6. वहीं दिल्ली के पास घूमने की सस्ती और मजेदार जगहें में आगरा है. ताजमहल और मुगल इतिहास से जुड़ी यात्रा के लिए आगरा एक शानदार ऑप्शन है. यहां 2 दिन की ट्रिप का खर्च करीब 5,400 आ सकता है. 

मुंबई से कम बजट में वीकेंड ट्रिप के लिए बेहतरीन जगहें 

1. मुंबई के आसपास हरे-भरे पहाड़, समुद्र तट और ट्रेकिंग स्पॉट्स हैं, जो कम बजट में भी खूब मजा देते हैं. मानसून हो या गर्मी, हर मौसम के हिसाब से यहां कुछ न कुछ नया है.

2. इसमें पहला लोनावला है. मानसून में तो यह जगह जन्नत लगती है, यहां झरने, ट्रेक और हरियाली के बीच सुकून भरा वीकेंड बिताएं. यहां 2 दिन का कुल खर्च 3,400तक आ सकता है.

3. इसके अलावा अलीबाग, समुद्र किनारे रिलैक्स करने और सीफूड खाने के लिए एकदम सही जगह है. वहीं माथेरान मुंबई से कम बजट में वीकेंड ट्रिप के लिए बेहतरीन जगह है, बिना गाड़ियों की यह जगह ट्रैकिंग और शांति पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन है. यहां 2 दिन की ट्रिप का खर्च करीब 3,700 आ सकता है.  

4. मुंबई का इगतपुरी फोटोग्राफरों और नेचर लवर्स के लिए एक छुपा हुआ खजाना है. अगर आप बस एक छोटा ब्रेक चाहते हैं तो कर्नाला ट्रेकिंग और पक्षी अभयारण्य वाली जगह आपके लिए है. यहां 2 दिन की ट्रिप का खर्च करीब 2,500 आ सकता है. 

बेंगलुरु के पास सस्ते और सुंदर ट्रैवल डेस्टिनेशन 

1. बेंगलुरु के आसपास कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां आप रोड ट्रिप के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं. हरे-भरे कॉफी बागान, पुराने महल और ऑफबीट ट्रेकिंग स्पॉट्स आपको एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देते हैं.  

2. बेंगलुरु का नंदी हिल्स एक दिन की शॉर्ट ट्रिप के लिए बढ़िया ऑप्शन है. यहां 1 दिन ट्रिप का कुल खर्च 700 है. इसके अलावा कूर्ग भी बेंगलुरु के पास सस्ते और सुंदर ट्रैवल डेस्टिनेशन में से एक है. ये कॉफी बागान, झरने और हरियाल यानी एक परफेक्ट हिल स्टेशन है.

3. वहीं बेंगलुरु का मैसूर शाही महल, लोकल बाजार और पुराने मंदिरों के साथ शहर संस्कृति से भरपूर और सुंदर ट्रैवल डेस्टिनेशन है. इसके अलावा बेंगलुरु का चिकमगलूर, कॉफी और नेचर का एक खूबसूरत मेल, फोटोग्राफी और ट्रैकिंग के लिए शानदार जगह है. यहां 2 दिन की ट्रिप का खर्च करीब 4,700 आ सकता है.

4. वहीं अगर आप कम भीड़-भाड़ में अच्छा समय बिताना चाहते हैं तो सकलेशपुर ऑफबीट डेस्टिनेशन बेस्ट है. यहां 2 दिन की ट्रिप का खर्च करीब 4,400 आ सकता है.

Embed widget