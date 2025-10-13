अयोध्या दीपोत्सव 2025 का प्लान, जानें पहली बार यात्रा के लिए बजट, होटल और जरूरी टिप्स
दिवाली वैसे तो पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन अयोध्या की दिवाली सबसे अलग होती है. यहां हर गली, हर मंदिर, हर घाट भगवान श्रीराम की घर वापसी की कहानी कहता है.
अगर आप 2025 की दिवाली को अपने लाइफ का सबसे खास और यादगार त्योहार बनाना चाहते हैं, तो अयोध्या जाना एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है. दिवाली वैसे तो पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन अयोध्या की दिवाली सबसे अलग होती है. यहां हर गली, हर मंदिर, हर घाट भगवान श्रीराम की घर वापसी की कहानी कहता है. कहते हैं कि जब भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तब पूरे शहर ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था. आज भी वही परंपरा दीपोत्सव के रूप में निभाई जाती है, लेकिन अब वो उत्सव लाखों दीयों, रंग-बिरंगे कार्यक्रमों और भक्ति भाव से भरे माहौल के साथ मनाया जाता है. अगर आप पहली बार अयोध्या जा रहे हैं, तो आइए आज हम आपको अयोध्या में पहली बार यात्रा के लिए बजट, होटल और जरूरी टिप्स बताते हैं.
दीपोत्सव 2025 की तारीख और सही समय जाने का
2025 में दिवाली 20 अक्टूबर को है, लेकिन अयोध्या में दीपोत्सव इससे कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाता है. जिसमें मुख्य कार्यक्रम दिवाली से 2-3 दिन पहले शुरू होते हैं और कई बार दिवाली के बाद तक चलते हैं. ऐसे में अगर आप पूरा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो 18 से 21 अक्टूबर तक अयोध्या में रहें. इससे आप दीपदान, रामलीला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाम की आरती सब कुछ शांति से देख पाएंगे.
अयोध्या में दिवाली पर घूमने की बेस्ट जगह
1. राम मंदिर और राम की पैड़ी - यहां का मुख्य आकर्षण राम मंदिर है, जो इन दिनों भव्यता की मिसाल बन चुका है. मंदिर के पास का राम की पैड़ी घाट लाखों दीयों की रोशनी में जगमगाता है.
2. हनुमान गढ़ी मंदिर- यह एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर भक्तों के लिए खास आकर्षण है. इसके ऊपर से पूरा अयोध्या शहर चमकता हुआ दिखता है.
3. कनक भवन - भगवान राम और सीता को समर्पित इस मंदिर में शांत माहौल और सुंदर सजावट होती है. यहां दिवाली की रात भजन और आरती का आयोजन होता है.
4. सरयू घाट और नया घाट- सरयू नदी के किनारे तैरते दीये और आरती आपको जीवन भर याद रहेगा, वहीं नया घाट पर खास कार्यक्रम होते हैं.
5. नागेश्वर नाथ मंदिर - भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर दिवाली की रोशनी में शांति और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाता है.
अयोध्या में दिवाली के समय क्या खाएं?
अयोध्या की दिवाली सिर्फ देखने का ही नहीं, खाने का भी त्योहार है. दिवाली के आसपास गलियों में मिठाइयों और नमकीन की खुशबू आती रहती है. यहां आप कुछ खास चीजें जो जरूर ट्राय करें. जैसे गुजिया, बेसन के लड्डू, मालपुआ, जलेबी, खस्ता कचौड़ी, स्थानीय मिठाई की दुकानें नया घाट और हनुमान गढ़ी के पास होती हैं. इसके अलावा ठंडाई और दूध से बने पेय भी खूब मिलते हैं. वहीं स्ट्रीट फूड में समोसे, चाट, पकौड़ी और लस्सी ट्राई करें.
अयोध्या में दिवाली के समय कहां रहें?
दिवाली के समय अयोध्या में हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, इसलिए होटल पहले से बुक करना जरूरी है, यहां आप राम मंदिर के पास होटल या गेस्ट हाउस में रह सकते हैं. जिससे मंदिर और घाटों तक पहुंचना आसान होगा. इसके अलावा सरयू नदी के किनारे शांत और सुंदर जगहें हैं. वहीं कई धर्मशालाएं और होमस्टे भी बजट में ठहरने का अच्छा ऑप्शन और स्थानीय लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है. वहीं यहां आप हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं. देश के कई शहरों से सीधी फ्लाइट महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक है. इसके अलावा ट्रेन से अयोध्या जंक्शन और अयोध्या कैंट के लिए लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर से अच्छी ट्रेन कनेक्टिविटी है. लेकिन दिवाली के समय टिकट पहले से बुक करें.
यह भी पढ़ें: 2026 में घूमने के लिए भारत के बेस्ट हिडन जेम्स, टॉप नॉर्थ ईस्ट डेस्टिनेशन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL