रहना-खाना सब फ्री, महज 16700 रुपये में काशी से लेकर अयोध्या तक के दर्शन करा रहा IRCTC

IRCTC Kashi Tirtha Yatra 2026 Package Details: अगर आप लंबे समय से किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की नई काशी तीर्थ यात्रा आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकती है. यह 9 दिन का विशेष रेल टूर यात्रियों को देश के कई प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन कराएगा. यात्रा के दौरान गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे पवित्र शहरों को कवर किया जाएगा. यह यात्रा 9 सितंबर 2026 को तिरुनेलवेली से शुरू होगी और 17 सितंबर 2026 को समाप्त होगी. यात्रियों की सुविधा के लिए रास्ते में कई प्रमुख स्टेशनों से चढ़ने और उतरने की व्यवस्था भी की गई है.

यात्रा का कार्यक्रम

यात्रा के पहले दिन ट्रेन तिरुनेलवेली से रवाना होगी. रास्ते में विरुधुनगर, मदुरै, डिंडीगुल, तिरुचिरापल्ली, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, तांबरम, चेन्नई एग्मोर और गुडूर जैसे स्टेशनों से यात्री सवार हो सकेंगे. तीसरे दिन ट्रेन गया पहुंचेगी, जहां यात्रियों को ठहरने की सुविधा दी जाएगी. दोपहर के भोजन के बाद बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे. अगले दिन विष्णुपद मंदिर के दर्शन के बाद यात्रा वाराणसी की ओर आगे बढ़ेगी.

वाराणसी में श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काशी विशालाक्षी मंदिर और काल भैरव मंदिर के दर्शन का अवसर मिलेगा. शाम को विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का दिव्य अनुभव भी यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहेगा. इसके बाद यात्रा अयोध्या पहुंचेगी, जहां राम जन्मभूमि और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे. अयोध्या से ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना होगी. प्रयागराज में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकेंगे और प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के दर्शन भी करेंगे.

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किराया और सुविधाएं

यात्रियों के लिए तीन श्रेणियों में पैकेज उपलब्ध हैं. स्लीपर क्लास (इकोनॉमी) का किराया 16,700 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है. वहीं थर्ड एसी कैटेगरी के लिए 26,100 रुपये और सेकंड एसी कैटेगरी के लिए 34,100 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित किया गया है. बच्चों के लिए अलग रियायती दरें लागू होंगी. पैकेज में ट्रेन यात्रा, ठहरने की व्यवस्था, भोजन, स्थानीय परिवहन और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण शामिल है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के अनुसार, भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत पैकेज की कीमतों में लगभग 33 प्रतिशत तक की रियायत भी शामिल की गई है.

The path to enlightenment begins with a single step. Join us for a 9-day Kashi Tirtha Yatra, connecting the sacred lands of Gaya, Varanasi, Ayodhya, and Prayagraj.

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(Package Code=SZBG43)#Uttarpradesh #Bihar pic.twitter.com/HyRxBn78fS — IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train (@IR_BharatGaurav) June 15, 2026

इन जगहों को किया गया है शामिल

इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान यात्रियों को महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, काशी विशालाक्षी मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और त्रिवेणी संगम जैसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा. जो लोग एक ही यात्रा में भारत की समृद्ध धार्मिक विरासत और आस्था के प्रमुख केंद्रों को करीब से देखना चाहते हैं, उनके लिए आईआरसीटीसी की यह काशी तीर्थ यात्रा यादगार अनुभव साबित हो सकती है.

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